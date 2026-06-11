Raquel Peña dice que medidas económicas del Gobierno van a favorecer al pueblo

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó este jueves que considera necesarias las medidas económicas anunciadas por el Gobierno para enfrentar los efectos de la crisis internacional e impulsar la economía en el país.

Al ser consultada por la prensa, Peña dijo que "son medidas económicas que vienen a ayudarnos a salir bien de todo esto. Por otro lado, son medidas para seguir impulsando el crecimiento económico de la República Dominicana".

Manifestó que el presidente Luis Abinader ha trabajado fuertemente cada vez que ha surgido una crisis y que esta vez no será diferente.

"Estas medidas van a favorecer a todos los contribuyentes. Parece contradictorio, pero es la realidad. Realmente van a favorecer al pueblo dominicano y a la economía dominicana".

"Estas medidas van a favorecer a todos los contribuyentes. Parece contradictorio, pero es la realidad. Realmente van a favorecer al pueblo dominicano y a la economía dominicana" Raquel Peña Vicepresidenta de la República “

Recaudación

Con el proyecto, presentado inicialmente este jueves a los directores de medios de comunicación, se busca recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos, según expuso el ministro del Hacienda y Economía, Magín Díaz.

La iniciativa será enviada al Congreso Nacional a inicios de la próxima semana para su discusión.

Medidas de simplificación/facilitación tributaria

Se derogan los anticipos para las microempresas (el 78 % del total de las empresas que reportaron el ISR en 2025). Las empresas pequeñas pasarán a pagarlos como personas físicas (tres pagos al año en lugar de 12).

Eliminación de anticipos e Impuestos a los Activos al Sector Agropecuario (se le da rango de ley).

Reducción de los recargos moratorios. Se actualiza la referencia a los intereses indemnizatorios. Se formalizan los acuerdos de pago en el Código Tributario. Descuentos por pronto pago.

Amnistía de deudas tributarias. Se justifica por la actual coyuntura y por los cambios que se van a introducir en el sistema tributario.

Ampliación del Régimen Simplificado de Tributación: De 12 a 15 millones de pesos para personas físicas y sector agropecuario. Se crea un umbral de 30 millones de pesos para pequeños negocios. El umbral del RST compras se aumenta de 55 a 60 millones de pesos.

Se indexan los tramos exentos del impuesto sucesoral (de 500 pesos a 1 millón; y de 1,000 pesos a 2 millones). Para transmisiones entre padres e hijos en vida, el impuesto se reduce de 25 a 3 %.

Reducción de 25 a 10 % del impuesto sobre la renta por Ganancia de Capital a la venta de inmuebles en el caso de Personas Físicas.

Derogación de Leyes de Control Tributario obsoletas: Ley de Impuesto a los Fósforos de 1935 y Ley de Control de Estampillas de 1966.

Medidas para apoyar la clase media

Ajuste por inflación del mínimo no imponible y de las franjas del impuesto sobre la renta personal.

Se indexa el mínimo exento en 15 % para cubrir el costo de la canasta familiar del primer y segundo quintil. El mínimo exento actual de 34,685 solo cubre la canasta del quintil 1 (29,500 pesos). La propuesta lleva el mínimo exento a 39,900 pesos, suficiente para cubrir el costo de la canasta del quintil 2 38,400 pesos.

Aumento de la deducción por gastos educativos de 25 a 30 %. Será 50 %, si los gastos son realizados en beneficio de personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.

Medidas pro-crecimiento económico

Depreciación acelerada para promover la inversión privada a partir de 2027.

Reembolso a los exportadores del impuesto selectivo a combustibles y seguros, al igual que se hace con el Itbis.

Derogación (gradual) de impuestos anacrónicos: Hipotecas, constitución de compañías, impuesto selectivo a seguros de vida.

Devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en fabricación de medicamentos.

Medidas para combatir al incumplimiento/evasión

Se implementa percepción de Itbis en DGA.

Se proponen aumentos de las retenciones por concepto de impuesto sobre la renta a un grupo de contribuyentes "difíciles de gravar".

Trazabilidad fiscal: Se precisan conceptos para bebidas alcohólicas y cigarrillos, y se habilita su aplicación para combustibles.

Poder de veto en la clasificación de los beneficiarios de las leyes de incentivo al Ministerio de Hacienda y Economía/Presidencia.

Actualización del sistema tributario/consolidación fiscal

Aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a 30 % por tres años a grandes contribuyentes. Para las empresas con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales. Esta medida impacta a poco más de 1,000 empresas de un total de 140,000 que hicieron declaración del ISR en el 2025 (menos de 0.8 % del total).

Se crea un nuevo tramo del ISR Personal a tasa de 27 % para salarios mayores a 400,000 pesos mensuales. Esta medida impacta unos 5,900 contribuyentes de un total de 2,300,000 (0.26 % del total).

Impuesto selectivo a cigarrillos electrónicos y vapes.

Aumento de la tributación de casinos y juegos de azar.

Aumento de 10 dólares a los pasajes aéreos.

Leer más El Gobierno propone indexar el mínimo exento del impuesto sobre la renta a los salarios