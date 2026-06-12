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hospital en Santiago
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VIDEO | Luis Abinader a los santiagueros: "Ustedes se van a cansar de mí este fin de semana"

Luis Abinader comenzó su agenda en Santiago con la inauguración del hospital Antonio Trueba, destacando su compromiso con la salud pública

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"Ustedes se van a cansar de mí este fin de semana", con esa expresión el presidente Luis Abinader inició este viernes una intensa agenda de trabajo de tres días en la provincia Santiago.

  • La jornada incluye inauguraciones, supervisión de obras y encuentros con distintos sectores.

La frase fue pronunciada por el mandatario durante la inauguración del remozado hospital periférico Antonio Trueba, en la comunidad Monte Adentro, donde destacó la cantidad de actividades que encabezará en la provincia durante el fin de semana.

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Actividades del presidente en Santiago

Como parte de su agenda de este viernes, Abinader dejará inaugurado el remozamiento del techado de Los Ciruelitos, visitará los talleres del Monorriel de Santiago y sostendrá un encuentro-almuerzo con unos 400 estudiantes de liceos públicos y colegios privados en el Club Sameji.

Además, recorrerá el túnel de trinchera en el área monumental, participará en la inauguración de la cuasi parroquia San Benito Abad, en el residencial Palma del Valle.

También supervisará los trabajos de construcción de un cuartel de bomberos.

Compromiso del Gobierno con Santiago

La agenda forma parte del programa de seguimiento e inauguración de obras que desarrolla el Gobierno en Santiago.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.