Abinader se reúne con líderes comunitarios y pasa balance a obras en Santiago

En el encuentro participaron representantes comunitarios de diferentes localidades ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader sostuvo este sábado un encuentro con dirigentes comunitarios de distintos municipios y sectores de Santiago, donde evaluó el avance de las principales obras que ejecuta el Gobierno en la provincia y recibió planteamientos sobre las necesidades de las comunidades.

Durante la reunión, realizada en la Gobernación Provincial, fueron revisados proyectos relacionados con agua potable, infraestructura vial, educación, salud, deportes y seguridad ciudadana, como parte del seguimiento a las inversiones gubernamentales en Santiago.

El mandatario explicó que en el encuentro participaron representantes comunitarios de diferentes localidades, quienes expusieron inquietudes y propuestas vinculadas a las necesidades de sus sectores, permitiendo una evaluación del estado de las obras en ejecución y de los proyectos pendientes.

Consejo de Ministros en Santiago

Abinader informó que este domingo encabezará un Consejo de Ministros en el salón de actos del Jardín Botánico de Santiago, donde serán presentados los avances de los proyectos gubernamentales y las acciones programadas para continuar impulsando el desarrollo de la provincia.

Inauguraciones de obras de agua potable

Como parte de su agenda en Santiago, el presidente inaugurará la estación de bombeo de agua potable y la línea de impulsión de Villa Hortensia.

También dejará en funcionamiento el tanque de La Trinitaria y la línea de agua potable que beneficiará a residentes del barrio Las Mercedes y la calle Delio Reyes.

Entrega de instalación deportiva

El mandatario también entregará el techado deportivo del Club Domingo Paulino (CDP), ubicado en el sector Los Jardines, obra destinada a fortalecer las actividades deportivas, recreativas y comunitarias de esa zona.

En la actividad participaron los ministros de Obras Públicas, Eduardo Estrella; de Vivienda y Edificaciones, Víctor-Ito-Bisonó; de Deportes, Kelvin Cruz; y de Interior y Policía, Faride Raful, entre otros importantes funcionarios.