Abinader inaugura escuela en La Noriega y entrega 27 aulas para nivel inicial en Santiago

Luis Abinader inauguró este sábado 13 de junio de 2026 la Escuela Básica José Valentín Pérez Castro en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la Escuela Básica José Valentín Pérez Castro, ubicada en el sector La Noriega de Santiago, y dejó en funcionamiento de manera simultánea 27 nuevas aulas para el nivel inicial en diferentes comunidades de la provincia.

La nueva infraestructura escolar cuenta con nueve aulas estándar y un aula destinada al nivel inicial, con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema educativo y ofrecer mayores espacios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Ministro de Educación destaca ampliación de cobertura

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que la entrega de centros educativos y la habilitación de nuevas aulas forman parte de las acciones dirigidas a fortalecer el sistema educativo nacional.

"El desarrollo debe llegar a cada comunidad y la educación ocupa un lugar central en esa transformación", expresó el funcionario durante su intervención.

De Camps señaló que las 27 nuevas aulas para el nivel inicial permitirán ampliar la cobertura educativa y facilitar el acceso de más niños a la enseñanza desde los primeros años de formación.

Las aulas inauguradas corresponden a los centros educativos Profesor Aquiles Trinidad, Norma Lucrecia Medrano, Lidia Antonia Luciano Liz, Manuel de Jesús Luciano Méndez, Gregorio Luperón, Miguel Ángel Jiménez, Arturo Jiménez, Santiago Guzmán Espaillat, Francisco Alberto Caamaño Deñó, Doña Inocencia Mercedes Cabrera y Pedro Antonio Estrella.

Estudiante agradece nueva escuela

En representación del estudiantado, Joshua de los Santos Núñez, alumno de tercer grado, agradeció la construcción del centro educativo y destacó la importancia de contar con instalaciones adecuadas para la formación de los niños y niñas de la comunidad. "Juntos llenaremos estas aulas de sueños, respeto, amistad y entusiasmo", manifestó el estudiante durante el acto.

La bendición de la actividad estuvo a cargo del párroco Juan Valentín Torres, de la Parroquia Jesucristo Rey del Universo.

La inauguración de la Escuela Básica José Valentín Pérez Castro y la entrega simultánea de 27 aulas para nivel inicial forman parte de los proyectos de ampliación de la infraestructura educativa desarrollados por el Gobierno en la provincia de Santiago.

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