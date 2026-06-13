Mirex y el Inesdyc capacitan a periodistas en geopolítica y análisis estratégico

El taller 'Geopolítica para periodistas' busca mejorar la comprensión de los acontecimientos internacionales. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) realizó este sábado el taller "Geopolítica para periodistas", una iniciativa orientada a fortalecer los conocimientos y capacidades de los profesionales de la comunicación en materia de relaciones internacionales, análisis estratégico y contexto global.

La jornada formativa fue organizada por la Dirección de Comunicación del Mirex, en coordinación con el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc), con el objetivo de proporcionar herramientas conceptuales y prácticas que contribuyan a una mejor comprensión de los principales acontecimientos internacionales.

El taller estuvo a cargo de Emil Chireno, director de Estudios y Análisis Estratégicos del Mirex, quien abordó aspectos relacionados con la interpretación de los escenarios geopolíticos contemporáneos, los intereses estratégicos de los Estados y las implicaciones de los procesos globales en distintas áreas del desarrollo.

Formación para medios

Durante la apertura de la actividad, la directora de Comunicación del Mirex, Katherine Díaz, resaltó la importancia de este tipo de espacios de capacitación ante la complejidad del entorno internacional y el papel que desempeñan los medios de comunicación en la difusión de información precisa y contextualizada.

"Estos espacios responden al interés del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, de promover una relación cercana y constructiva con los medios de comunicación y contribuir a una mejor comprensión de la política exterior dominicana", expresó.

De su lado, el rector del Inesdyc, José Rafael Espaillat, destacó la necesidad de que los periodistas cuenten con una visión informada y crítica sobre los asuntos internacionales.

"Hoy más que nunca, el trabajo periodístico exige una mirada informada, crítica y contextualizada sobre los acontecimientos internacionales, dado que la geopolítica no solo define las relaciones entre los Estados, sino que también influye directamente en la economía, la seguridad, el medioambiente y el desarrollo sostenible", señaló.

El taller "Geopolítica para periodistas" constituye el cuarto espacio de formación especializado desarrollado por el Mirex y el Inesdyc para profesionales de la comunicación desde el año 2023.

En esta edición participaron 40 periodistas de 25 medios de comunicación nacionales, quienes recibieron capacitación sobre los principales factores que inciden en la dinámica internacional y su impacto en la agenda informativa.