Presidente Abinader llama a estudiantes a prepararse en inglés y tecnología

El presidente exhortó a los jóvenes a aprovechar programas como "Beca Tu Futuro" y formarse en áreas como ciberseguridad, IA y tecnología. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader exhortó este sábado a estudiantes meritorios de la Regional 08 de Educación a prepararse en el idioma inglés, el uso responsable de la tecnología y el fortalecimiento de los valores, durante un almuerzo celebrado en el Centro Educativo Ana Josefa Jiménez, en Santiago Sur, donde también abordó los avances del Gobierno en materia de infraestructura escolar, transporte estudiantil y modernización del sistema educativo.

Durante el encuentro, desarrollado en un ambiente de diálogo con los jóvenes, el mandatario señaló la importancia de que los estudiantes se preparen para los retos del futuro mediante la combinación de formación académica, habilidades digitales y perseverancia para alcanzar sus metas.

"Saber inglés es fundamental", expresó el jefe de Estado, al indicar que el dominio de una segunda lengua amplía las oportunidades de desarrollo profesional y movilidad social.

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En ese sentido, explicó que se mantienen impulsos para fortalecer la enseñanza bilingüe en la educación pública.

Abinader también llamó a los estudiantes a aprovechar las herramientas digitales y el acceso a internet como fuentes de aprendizaje, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de desarrollar criterio para diferenciar la información veraz de la desinformación en redes sociales.

Asimismo, resaltó que la formación profesional debe estar acompañada de valores como la ética, la honestidad y la responsabilidad, al considerar que estos elementos inciden directamente en el ejercicio de cualquier carrera.

Acciones del Gobierno

"El éxito depende de la perseverancia. Quien trabaja con constancia y no se detiene ante las dificultades tiene mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos", afirmó.

Durante la actividad, el presidente explicó las acciones ejecutadas en materia educativa, entre ellas la construcción y rehabilitación de planteles escolares, la ampliación de la educación técnica, la expansión de la educación superior pública y el fortalecimiento del transporte escolar gratuito TRAE.

Recordó que al inicio de su gestión no existía un programa nacional de transporte estudiantil y que actualmente miles de estudiantes reciben este servicio en distintas provincias del país, incluyendo sectores de Santiago.

Señaló además la construcción de techados en centros educativos y anunció que para el mes de agosto serán entregadas alrededor de 1,600 nuevas aulas a nivel nacional, mientras continúan las obras que estaban paralizadas.

De igual forma, las autoridades educativas informaron que más del 60 % de los politécnicos será equipado con tecnología y laboratorios especializados, mientras que liceos del país recibirán laboratorios de ciencias y computación para fortalecer la formación técnica.

Competencias digitales y formación técnica

Como parte de estas acciones, durante el almuerzo fueron entregados equipos tecnológicos a los estudiantes participantes.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que el Consejo Nacional de Educación aprobó la Estrategia Nacional de Educación en Competencias Digitales, Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, la cual comenzará a aplicarse en el próximo año escolar.

Indicó además que miles de docentes han sido capacitados en inteligencia artificial como parte de la actualización del sistema educativo.

El presidente Abinader exhortó a los jóvenes a aprovechar programas como "Beca Tu Futuro", así como las oportunidades de formación en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnología, electrónica y electromecánica.

Encuentro con los estudiantes

Durante el almuerzo, los estudiantes plantearon inquietudes relacionadas con infraestructura escolar, reparación de planteles, laboratorios, talleres técnicos, becas, transporte estudiantil y oportunidades de empleo.

La actividad inició con las palabras de bienvenida de la estudiante Aisha Marier Peras, quien agradeció el encuentro y destacó la importancia de la educación como herramienta de desarrollo social.