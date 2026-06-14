Ministro de Energía y Minas entrega proyecto eléctrico en Bahoruco

El ministro de Energía y Minas, Joel Santo, durante inauguración del proyecto de rehabilitación y extensión de redes eléctricas en el distrito municipal de Uvilla, en Bahoruco . ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó este domingo la inauguración del proyecto de rehabilitación y extensión de redes eléctricas en el distrito municipal de Uvilla, sección El Jobo y el barrio José Francisco Peña Gómez, municipio de Tamayo, provincia Bahoruco.

De acuerdo con el titular del ministerio, la obra fue ejecutada con una inversión de 19.5 millones de pesos y beneficia de manera directa a 375 hogares de distintas comunidades de la demarcación.

Además, el funcionario anunció el inicio de nuevas extensiones de redes eléctricas en las comunidades Mena Abajo y Vuelta Grande, con una inversión adicional de 29 millones de pesos.

La extensión incluirá la instalación de 250 luminarias y el levantamiento de 36 proyectos de electrificación que impactarán diversos municipios y distritos municipales de la provincia entre este 2026 y 2027.

La obra en Uvilla fue ejecutada por el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), como parte del plan nacional que impulsa el Gobierno para cerrar las brechas de acceso a la electricidad y promover el desarrollo económico y social de las comunidades más vulnerables.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/whatsapp-image-2026-06-14-at-164857-2ffa8125.jpeg Comunitarios de Uvilla participan de la inauguración del proyecto de rehabilitación y extensión de redes eléctricas. (FUENTE EXTERNA)

Durante su intervención, Santos destacó que la electrificación rural representa mucho más que la instalación de infraestructura energética, ya que constituye una herramienta de transformación social capaz de generar oportunidades, mejorar la seguridad y elevar la calidad de vida de las familias.

"La electricidad no solo enciende bombillos; también conecta familias, genera bienestar y devuelve oportunidades que muchas veces damos por sentadas. Por eso, hoy no estamos inaugurando solamente postes, cables o transformadores. Hoy estamos entregando dignidad, seguridad y mejores condiciones de vida para nuestra gente" Joel Santos Ministro de Energía y Minas “

Proyectos futuros y beneficios para la provincia

El ministro Santos anunció que durante el período 2026-2027 se continuará desarrollando importantes proyectos de electrificación en esa provincia.

"En el municipio de Tamayo tenemos programadas nuevas extensiones de redes eléctricas en Mena Abajo y en la comunidad de Vuelta Grande, con una inversión superior a los 29 millones de pesos. Asimismo, avanzan los trabajos de extensión de redes en Alto de las Flores, que ya se encuentran en ejecución", precisó.

Asimismo, aseguró que se trabaja en el levantamiento de 36 proyectos adicionales para Bahoruco, entre ellos 19 de electrificación de redes, 11 de instalación de luminarias y seis de sistemas fotovoltaicos, que beneficiarán comunidades de Tamayo, Villa Jaragua, Los Ríos, Neiba, El Palmar, Monserrat, Clavellinas, Santana, Santa Bárbara y otros sectores de la provincia.

"Estas iniciativas reflejan una visión clara: llevar energía donde aún hace falta, fortalecer la seguridad de nuestras comunidades, impulsar la actividad económica y crear mejores condiciones para el desarrollo de las familias, dijo.

El funcionario resaltó que cada uno de los proyectos forma parte de una política pública orientada a garantizar que el desarrollo energético llegue a todos los rincones del país, independientemente de su ubicación geográfica.

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