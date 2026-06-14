Gobierno destaca inversión de RD$110 mil millones en Santiago durante cinco años de gestión

De izquierda a derecha: la primera dama de la República, Raquel Arbaje, el presidente Luis Abinader y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza durante el Consejo de Ministros celebrado en el Jardín Botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondeur en Santiago. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El Gobierno dominicano informó este domingo, al concluir un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Luis Abinader en Santiago, que ha ejecutado inversiones superiores a los 110 mil millones en esta provincia durante los primeros cinco años de gestión, período en el que también se han desarrollado más de 200 obras e intervenciones consideradas estratégicas para el desarrollo económico, social y de infraestructura de la principal ciudad de la región norte.

La información fue ofrecida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al presentar las conclusiones del Consejo de Ministros celebrado en el Jardín Botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondeur, al que asistió la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje y funcionarios de las distintas instituciones gubernamentales.

Paliza explicó que durante la jornada fueron revisadas más de 200 obras e intervenciones ejecutadas en la provincia, sustentadas en una inversión pública superior a los 110 mil millones de pesos.

"Se trata de la mayor inversión pública realizada por un gobierno en Santiago durante un mismo período de gestión y responde al papel estratégico que desempeña la provincia como motor económico, productivo, educativo y cultural de la República Dominicana", expresó.

Evaluación de compromisos

El funcionario recordó que el primer Consejo de Ministros realizado en Santiago durante la actual gestión tuvo lugar el 12 de septiembre de 2020.

Indicó que el encuentro de este domingo permitió evaluar los compromisos asumidos en esa ocasión junto al Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago.

Según Paliza, la revisión determinó que el Gobierno ha dado respuesta a prácticamente la totalidad de las principales demandas planteadas por la ciudadanía y las autoridades locales en aquel momento, aunque reconoció que aún quedan iniciativas por desarrollar.

"El Gobierno ha dado respuesta a prácticamente la totalidad de las principales demandas identificadas por la ciudadanía y las autoridades locales en aquel momento. Evidentemente queda un esfuerzo por desarrollar y trabajar, pero hemos avanzado de forma considerable", afirmó.

Agregó que el ejercicio de evaluación realizado durante el consejo evidencia una gestión basada en la planificación, la ejecución de proyectos y la rendición de cuentas ante la población.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/consejo-de-ministros-santiago-dfcad26e.jpeg Participantes en el Consejo de Ministros. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/jose-ignacio-paliza-consejo-de-ministros-santiago-efe-3eabc712.jpeg El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, habla durante el Consejo de Ministros en Santiago el domingo 14 de junio de 2026. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Obras de movilidad

Durante el consejo fueron revisados los avances de importantes proyectos de infraestructura y transporte que actualmente se desarrollan en Santiago.

Entre ellos destacó la primera línea del Teleférico de Santiago, ya concluida, y el Monorriel, obras concebidas para transformar la movilidad urbana de la ciudad y mejorar el desplazamiento de miles de ciudadanos.

Asimismo, las autoridades evaluaron los avances de la Circunvalación de Navarrete, considerada una infraestructura clave para fortalecer la conectividad de la región norte y la Línea Noroeste.

Paliza informó además que el proceso de licitación para la construcción de la carretera La Cumbre se encuentra en su etapa final y que la adjudicación de la obra está prevista para el próximo mes de julio.

La vía busca mejorar la conexión entre Santiago y Puerto Plata, facilitando el transporte de personas y mercancías entre ambas provincias.

Destacan saneamiento

El ministro señaló que una de las intervenciones de mayor impacto social y ambiental ejecutadas por el Gobierno ha sido el saneamiento integral de la cañada de Gurabo.

Explicó que el proyecto ha requerido una inversión superior a los 3,200 millones de pesos y ha permitido transformar un foco de contaminación que afectó durante más de seis décadas a miles de familias residentes en la zona.

De acuerdo con los datos presentados durante el consejo, más de 1,200 familias han sido reubicadas hasta el momento y el proyecto contempla beneficiar a unas 1,900 familias mediante soluciones habitacionales dignas.

Además, las autoridades estiman que más de 12,000 familias de Santiago reciben beneficios directos de esta intervención ambiental y urbana.

Agua potable, energía, vivienda y educación

Durante la reunión también fueron evaluados proyectos relacionados con agua potable, saneamiento, vivienda, energía, educación y obras viales.

Entre las iniciativas destacadas figura la conclusión del Acueducto de Navarrete, además de otras intervenciones destinadas a fortalecer los servicios públicos y elevar la calidad de vida de la población.

"El objetivo es que el crecimiento económico vaya acompañado de mejores servicios y una mejor calidad de vida para las familias", expresó Paliza al referirse a las prioridades de la gestión gubernamental.

Inversión

El Consejo de Ministros fue celebrado en el Jardín Botánico Profesor Eugenio de Jesús Marcano Fondeur, espacio que, según informó el funcionario, ha recibido inversiones superiores a los 275 millones de pesos durante la actual administración.

Paliza indicó que el Gobierno continuará destinando recursos para fortalecer este patrimonio ecológico, promover la recreación familiar y fomentar la educación ambiental en la región.

Destacó que las inversiones realizadas han contribuido a la preservación de uno de los espacios naturales más importantes del Cibao y de la ciudad de Santiago.

Al concluir su intervención, afirmó que Santiago continuará siendo una prioridad para el Gobierno y aseguró que las inversiones en infraestructura, servicios públicos y desarrollo social seguirán impulsando el crecimiento de la provincia en los próximos años.