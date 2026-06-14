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Obras de agua en Santiago
Obras de agua en Santiago

Vicepresidenta Raquel Peña inaugura obras de agua potable en Santiago por más de RD$160 millones

Las intervenciones incluyen la rehabilitación del tanque La Trinitaria, el sistema de abastecimiento de Villa Hortensia y nuevas redes de distribución

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    Vicepresidenta Raquel Peña inaugura obras de agua potable en Santiago por más de RD$160 millones
    En el centro, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, corta la cinta de inauguración de obras de agua potable en Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ)

    La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inauguró este domingo el rehabilitado tanque de almacenamiento de agua potable La Trinitaria, el Sistema de Abastecimiento Villa Hortensia y nuevas redes de distribución, obras ejecutadas por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) con una inversión superior a los 160 millones de pesos.

    • Las obras impactarán de manera directa a más de 40 mil personas residentes en distintos sectores de Santiago.

    El director general de Coraasan, Andrés Cueto, informó que durante la gestión del presidente Luis Abinader se han destinado importantes recursos a proyectos de agua potable y saneamiento en Santiago. Indicó que la inversión acumulada en los últimos cinco años ronda los 6,000 millones de pesos.

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    El director general de Coraasan, Andrés Cueto, en su alocución durante la inaguración de la obra. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    Cueto explicó que el tanque La Trinitaria, con capacidad para almacenar dos millones de galones de agua, fue rehabilitado mediante una inversión de 81,398,508.27 pesos, luego de permanecer más de una década en estado de abandono. La obra beneficiará a más de diez sectores de la ciudad.

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    Detalles de las obras ejecutadas

    Detalló que los trabajos incluyeron la corrección de filtraciones, sustitución de válvulas, rehabilitación de pintura, construcción de verja perimetral, instalaciones eléctricas y acciones de embellecimiento del entorno.

    Durante su intervención, el funcionario agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña para la ejecución de proyectos orientados a fortalecer el servicio de agua potable en Santiago.

    • Asimismo, Coraasan entregó el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable de Villa Hortensia, una obra ejecutada con una inversión de 71,626,182.75 pesos.

    El proyecto contempla una estación de bombeo con cisterna, redes de distribución de tres pulgadas y una tubería de impulsión de seis pulgadas para mejorar el suministro en esta zona de la parte suroeste de la ciudad.

    La institución también puso en funcionamiento nuevas líneas de agua potable en la calle Familiar, antiguo Delio Reyes, detrás de la Circunvalación Norte en La Ciénaga, así como en el barrio Las Mercedes, en La Barranquita.

    Con la puesta en servicio de estos cuatro proyectos, Coraasan informó que continúa ampliando y fortaleciendo la infraestructura de agua potable para responder a las necesidades de las comunidades beneficiadas.

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      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.