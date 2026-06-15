Ricardo de los Santos defiende Plan Fiscal y oposición mantiene diferencias

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos. ( ESTARLIN ROSA )

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, indicó que son "justas" las medidas del Plan Fiscal presentado por el Gobierno para mitigar la crisis internacional y recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos.

Mientras Irán y Estados Unidos avanzan en un acuerdo para acabar con casi cuatro meses de guerra, el Plan Fiscal sigue a la espera de que el proyecto sea conocido en comisión antes de ser sancionado en las cámaras.

"Ustedes saben que tenemos una crisis acumulada, aun así por esos precios del barril de petróleo, pues tienen que seguir los subsidios. Es decir que yo entiendo que lo que se ha hecho es lo más justo", dijo.

El legislador expresó que el Plan Fiscal avanza en el Senado y que hay que esperar los informes de las comisiones. Aunque reiteró que lo mejor para el mundo es que termine la guerra en Medio Oriente, que motivó la pieza, destacó que las medidas son muy beneficiosas para el país.

"La comisión, como te digo, va a hacer su trabajo, a rendir sus informes. Es un proyecto que lo tenemos en el Congreso, que lo estamos estudiando, que la Comisión lo está analizando. Y al final, pues nosotros, como siempre, vamos a hacer lo que se entienda que más beneficie al pueblo dominicano", manifestó.

Oposición dividida ante el avance del proyecto

Aunque los partidos de oposición coinciden en que el Gobierno debe reducir sus niveles de gasto, están divididos en cuanto al curso que debería tener el Plan Fiscal, luego de que se anunciara el fin de la guerra y la apertura del estrecho de Ormuz.

"Mira, la posición de la fuerza del pueblo hasta ahora es que es inoportuna la reforma.

Lo adecuado sería que si la excusa era la guerra en Oriente con Irán, que desaparezca la reforma, porque el precio del petróleo ya hoy empezó a bajar y la bolsa de valores empezó a cotizar mejor", indicó el diputado de esa organización, Carlos de Pérez.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, resaltó que, aunque la medida tiene aspectos positivos, el Gobierno debe recortar sus gastos.

"Saludamos algunas de las medidas, por cierto, que están contenidas en el mismo, que contribuyen a aliviar un poco la carga a algunos sectores; sin embargo, por otra parte, impactan a sectores de clase media y empobrecidos que evidentemente nosotros no podemos justificar, en comparación con la irracionalidad del gasto que tiene el voto de ese punto", manifestó.

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