Abinader inaugura Bulevar de la Salud en Haina y anuncia nuevas obras en el municipio

El parque cuenta con una inversión de 135 millones de pesos, conforme a datos suministrados por el ministro de Turismo, David Collado. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la tarde de este lunes la inauguración del Bulevar de la Salud en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, un espacio destinado a promover la convivencia y el desarrollo de la comunidad.

"Nosotros tenemos una visión de políticas públicas. Haina es reconocido por ser un municipio industrial, quizás el más industrializado del país. Desde que visité este municipio vi su potencial y entendí que se necesitan más espacios verdes donde los niños puedan jugar", expresó el mandatario.

Durante el acto, anunció que el municipio contará con la ampliación y construcción de nuevas infraestructuras.

"Para el próximo año vamos a llevar el teleférico hasta Quita Sueño. La gente no tendrá que cruzar el puente en su vehículo ni en transporte público, porque habrá una conexión con el Sistema Integrado de Transporte", afirmó.

Asimismo, informó sobre la ampliación y adecuación de la carretera Sánchez.

Compromiso con la recuperación de espacios públicos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-15-at-70719-pm1-9ad33f7a.jpeg Durante el acto de inauguración, el mandatario anunció que el municipio contará con la ampliación y construcción de nuevas infraestructuras. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, manifestó que, con la creación del Boulevard de la Salud en Haina, el Gobierno reafirma su compromiso con la recuperación de espacios públicos.

"Un espacio que parecía imposible, hoy es una realidad", sostuvo.

De acuerdo con Collado, el parque cuenta con una inversión de 135 millones de pesos.

Progreso de obras en Haina

El alcalde de Haina, Osvaldo Rodríguez, agradeció al Gobierno por las obras ejecutadas en el municipio y anunció que solicitó al jefe de Estado la aprobación de nuevos proyectos de adecuación.

"Haina está sumamente agradecida. Ningún presidente había impulsado transformaciones de esta magnitud. Solo contábamos con dos grandes obras: el polideportivo y el mercado. Sin embargo, la cantidad de proyectos realizados en Haina y su impacto social superan ampliamente las iniciativas desarrolladas en administraciones anteriores", expresó.

Rodríguez afirmó que el Gobierno se ha enfocado en la ejecución de asfaltado de calles, la adecuación del malecón y las intervenciones en vertederos y acueductos.

Asimismo, anunció la construcción de la calle de los Desamparados, una iniciativa que, según indicó, ya fue aprobada por las autoridades competentes y abarcará más de dos kilómetros.

El Boulevard de la Salud está concebido como un espacio para el encuentro familiar, la recreación infantil y la práctica de actividades deportivas por parte de jóvenes y adultos.El parque cuenta con acceso peatonal y vehicular, escaleras, rampas, estructura techada, plaza urbana, escalinatas, anfiteatro, cancha de baloncesto, área infantil, senderos y estacionamientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-15-at-70724-pm2-a4af9b2b.jpeg El espacio está destinado a promover la convivencia en la comunidad. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

En la actividad participaron el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; el ministro de Turismo, David Collado; el ministro de Defensa, Carlos Onofre; el senador de la provincia San Cristóbal, Gustavo Lara; el alcalde de Haina, Osvaldo Rodríguez; la vicerrectora del Intec, Alliet Ortega; miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), así como dirigentes sociales y comunitarios del municipio.

De acuerdo con las autoridades, con la inauguración de este espacio, el Gobierno busca impulsar obras en beneficio de la gente e incentivar a la recreación.