Gobierno declara de utilidad pública terrenos en las Cuevas del Pomier

Parte del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier. ( FUENTE EXTERNA )

El Poder Ejecutivo declaró de utilidad pública e interés social varios terrenos ubicados dentro del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, en la provincia San Cristóbal, con el propósito de reforzar la conservación de esta importante área protegida.

La disposición está contenida en el decreto 393-26, que contempla la adquisición de los terrenos localizados dentro de la parcela número 405 del distrito catastral número 02 del municipio San Cristóbal, como parte de una estrategia orientada a garantizar una protección integral de este patrimonio natural, arqueológico y cultural.

De acuerdo con el decreto, la medida permitirá ampliar las acciones de protección, monitoreo, restauración ambiental y preservación de la reserva, considerada uno de los tesoros arqueológicos más relevantes del Caribe por la riqueza de sus recursos naturales y su valor histórico.

Para ejecutar la adquisición de los terrenos, el Gobierno establece que se utilizarán los mecanismos previstos en la legislación vigente y recursos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señala un comunicado de la Dirección de Prensa del Presidente.

Asimismo, dispone la participación de distintas instituciones del Estado en el proceso, entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Abogado del Estado y el Registro de Títulos.

El documento también prevé el escenario de que no se alcance un acuerdo con los propietarios respecto al valor de los terrenos. En ese caso, el Ministerio de Medio Ambiente deberá iniciar los procedimientos legales correspondientes para concretar la adquisición conforme a las disposiciones establecidas por la ley.

Sustento de la medida

La medida se sustenta en la Ley 492 de 1969 y en otras normativas que reconocen y protegen las Cuevas del Pomier como patrimonio nacional, reafirmando la responsabilidad del Estado de preservar espacios de alto valor ecológico, científico y cultural.

El Decreto 393-26 fue emitido el 15 de junio de 2026 y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer la protección del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, asegurando la conservación de su patrimonio para las presentes y futuras generaciones.

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