RD acogerá la segunda edición regional del World Governments Summit en noviembre

El presidente Luis Abinader (c) junto a los ministros Víctor Bisonó (i) y Andrés Bautista (d) en el Palacio Nacional el 16 de junio de 2026. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

La segunda edición regional del World Governments Summit está pautada para celebrarse los próximos 20 y 21 de noviembre en la República Dominicana.

El evento es el segundo de su tipo que organiza la institución fuera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y tendrá lugar en Cap Cana, provincia La Altagracia. La primera edición se celebró en Punta Cana el año pasado.

"Va a ser un acto regional que vamos a tener la mayoría de los presidentes y funcionarios importantes de los gobiernos de la región", dijo el presidente Luis Abinader al destacar la trascendencia del evento. En una reunión este martes en el Palacio Nacional, Abinader también resaltó que esta actividad posiciona al país como un referente en plano internacional, en términos de gobernabilidad.

Por otro lado, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, informó que el Gobierno iniciará los procesos para invitar a los estados que participarán en esta edición.

La noticia de que República Dominicana sería sede de este evento se dio a conocer en febrero de este año, cuando el presidente Luis Abinader asistió al World Governments Summit (WGS) en Dubái, donde se acordó celebrar cada año un Diálogo Regional del evento para América Latina en territorio dominicano.

Cumbre de Gobiernos

El WGS reunió el pasado mes de febrero a más de 45 presidentes y jefes de Gobierno, además de 600 ministros de diferentes países del mundo.

Mohamed Al Sharhan, director general de la cumbre, indicó que una de las razones por las que consideraron al país para ser sede del evento por segunda ocasión es su liderazgo regional y los fuertes vínculos bilaterales.

"Nos enorgullece que la República Dominicana, con el apoyo de los líderes de este país, vaya a ser la sede de este diálogo regional para reunir a líderes de gobiernos, del sector privado, de instituciones académicas, así como a pensadores influyentes de la región, para conversar con los Emiratos Árabes Unidos", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/0a60c0ba-73fb-4426-9516-cbd075d56212-a40715e2.jpg Mohamed Al Sharhan (al centro) director general de la cumbre, habla durante un encuentro en el Palacio Nacional. (FUENTE EXTERNA)

El programa contempla sesiones plenarias, mesas de trabajo, un diálogo ministerial de alto nivel y una cena oficial. Los temas a tratar serán el futuro de la gobernanza, el comercio y la economía global, la tecnología, el turismo, el desarrollo sostenible y las alianzas público-privadas.

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