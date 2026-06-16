República Dominicana logra consenso para designar nueva secretaria general del SICA

El presidente Luis Abinader y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, encabezaron la reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del SICA este martes 16 de junio 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) designaron a la embajadora costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas como secretaria general del organismo para el período 2026-2030, poniendo fin a una vacancia que se mantenía desde 2023 en la principal posición ejecutiva de la entidad regional.

La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, encabezada de manera virtual por el presidente Luis Abinader, en su condición de titular de la Presidencia Pro Tempore del organismo, responsabilidad que República Dominicana ejerce de enero a junio de 2026.

Designación histórica de Lina Eugenia Ajoy Rojas

El encuentro marcó la primera reunión de jefes de Estado del Sistema desde 2023 y permitió alcanzar un consenso para restablecer la dirección de la Secretaría General, cuya ausencia había impactado el funcionamiento institucional del mecanismo de integración regional.

Con su designación, Ajoy Rojas se convierte en la primera mujer y la primera ciudadana costarricense en asumir la conducción de la Secretaría General del SICA. Su gestión iniciará el próximo 11 de agosto y se extenderá por cuatro años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/lidia-60f8fed1.jpg Lina Eugenia Ajoy Rojas. (FUENTE EXTERNA)

El Gobierno dominicano destacó que el nombramiento representa un avance para la institucionalidad del organismo y refleja los esfuerzos realizados durante la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana para facilitar acuerdos políticos entre los países miembros.

República Dominicana ejerce por cuarta ocasión la Presidencia Pro Tempore del SICA, luego de haber ocupado esa responsabilidad en 2014, 2018 y 2022.

El Sistema de la Integración Centroamericana está integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El organismo fue creado en 1991 con el objetivo de promover la paz, la democracia, la libertad y el desarrollo en la región.

Durante la reunión acompañaron al presidente Abinader el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera Fernández, y la directora de Integración Comercial, Carmen Elena Ibarra Toledano.