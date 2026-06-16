Gobierno lanza "Inquebrantables", una plataforma nacional para proteger y orientar a niños y jóvenes

El presidente Lusi Abinader durante el lanzamiento de"Inquebrantables", una iniciativa impulsada por la primera dama, Raquel Arbaje, junto a la Procuraduría General de la República, que busca promover la formación en valores, la resiliencia y la toma de decisiones positivas ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader encabezó la tarde de este martes el lanzamiento de Inquebrantables, una plataforma nacional orientada a fortalecer la prevención, la protección y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, durante un acto celebrado en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

La iniciativa, impulsada por la primera dama Raquel Arbaje junto a la Procuraduría General de la República, busca promover la formación en valores, la resiliencia y la toma de decisiones positivas frente a problemáticas como la violencia, el abuso, el bullying, el consumo de drogas, la deserción escolar y otras presiones sociales que afectan a la juventud dominicana.

Durante su discurso, el mandatario definió la campaña como una causa nacional que trasciende diferencias políticas y coloca a los jóvenes en el centro de las políticas públicas.

"Tu futuro no lo determina el lugar donde naciste, ni las dificultades que hayas enfrentado, ni los errores que hayas cometido", expresó Abinader ante autoridades, estudiantes, líderes comunitarios y representantes de distintas instituciones públicas y privadas.

El jefe de Estado sostuvo que los jóvenes dominicanos necesitan oportunidades en el presente más que promesas sobre el futuro y destacó la importancia de construir una red de apoyo que les permita enfrentar los desafíos de su entorno.

Además, exclamó que el país necesita de las ideas de los jóvenes para seguir avanzando como sociedad.

"Si alguna vez sentiste que nadie creía en ti, escucha esto: Tu país cree en ti, tu comunidad te necesita, tu familia te espera y tu futuro sigue estando en tus manos. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. La República Dominicana necesita tu talento, tu energía, tus ideas y tus sueños. Necesita jóvenes capaces de levantarse después de cada dificultad. Necesita jóvenes valientes. Necesita jóvenes inquebrantables. Te necesitamos a ti", manifestó el mandatario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/whatsapp-image-2026-06-16-at-52536-pm-ae1b90c7.jpeg David Ortiz será uno de los embajadores de la iniciativa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

"Mi Primera Vez Inquebrantable", la campaña

La presentación de la iniciativa estuvo a cargo de Raúl Bass, director del proyecto, quien explicó que Inquebrantables rompe con los esquemas tradicionales de prevención al enfocarse en las decisiones correctas y en las historias de superación de jóvenes que han sabido resistir situaciones de riesgo.

"No viene a señalar, viene a reconocer. No se enfoca en la caída, sino en quienes resisten", expresó.

Bass explicó que el concepto creativo de la campaña gira en torno a la pregunta "Mi Primera Vez Inquebrantable", una propuesta diseñada para generar conversaciones sobre aquellos momentos decisivos en los que una persona eligió hacer lo correcto pese a las presiones de su entorno.

"La primera vez que pediste ayuda, la primera vez que rompiste el silencio, la primera vez que dijiste no a algo que podía dañar tu futuro. Esa es la primera vez que queremos contar", señaló.

Asimismo, destacó que la iniciativa fue inspirada por la preocupación de la primera dama ante las estadísticas relacionadas con violencia, abuso, embarazo adolescente, bullying y otros factores que afectan a niños y jóvenes.

Financiada con recursos recuperados

Uno de los elementos más distintivos del proyecto es que todas sus acciones serán financiadas con fondos recuperados de la corrupción administrativa y del narcotráfico.

"Recursos que antes estuvieron asociados al daño y al delito hoy se destinan a educar, orientar y promover mejores actitudes entre los jóvenes dominicanos", manifestó Bass.

El presidente Abinader resaltó que la filosofía detrás de la campaña busca transformar bienes que antes perjudicaron a la sociedad en oportunidades para construir futuro.

"Estamos convirtiendo el daño en oportunidades. Recursos vinculados al lado más oscuro de la sociedad hoy se transforman en herramientas para que nuestros jóvenes puedan salir adelante", afirmó.

"La mayoría de la juventud dominicana es sana"

Durante la actividad también intervino el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu, quien aseguró que la campaña busca dar visibilidad a la gran mayoría de jóvenes dominicanos que estudian, trabajan, emprenden y contribuyen al desarrollo del país.

"La mayoría absoluta de nuestra juventud es sana", afirmó.

Abreu destacó que actualmente el país cuenta con más de 2.6 millones de estudiantes de primaria y secundaria y más de 600 mil universitarios matriculados, además de cientos de miles de jóvenes vinculados a programas de formación técnica, emprendimiento, actividades culturales, deportivas, religiosas y comunitarias.

"A ellos les venimos a dar voz y presencia para que juntos, Estado y sociedad, construyamos oportunidades para quienes hoy se sienten amenazados o están en riesgo por el consumo de sustancias psicoactivas", expresó.

Educación y prevención

La actividad contó con la presencia del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien impulsa programas orientados al fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes en coordinación con instituciones como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Según se informó, el Ministerio de Educación desarrolla estrategias preventivas en los centros educativos para promover estilos de vida saludables, fortalecer habilidades socioemocionales y ofrecer herramientas que permitan a los estudiantes construir proyectos de vida alejados de la violencia, las drogas y otros factores de riesgo.

Testimonios y figuras públicas

Como parte del lanzamiento, varios estudiantes compartieron testimonios sobre su propia "primera vez inquebrantable", relatando experiencias personales en las que enfrentaron situaciones difíciles, resistieron presiones sociales o tomaron decisiones que marcaron positivamente sus vidas.

Asimismo, se presentó un audiovisual protagonizado por reconocidas personalidades dominicanas que narran momentos decisivos de sus trayectorias personales y profesionales.

Entre los participantes figuran el exjugador de Grandes Ligas David Ortiz, Francina Hungría, Freddy Ginebra, Luis Oscar Villanueva, Amalia Brea, Ricardo Ripoll, Giulio Pelliccione, Thania Fernández y Luisín Jiménez, quienes servirán como embajadores de la iniciativa y compartirán mensajes de superación, liderazgo y resiliencia dirigidos a las nuevas generaciones.