Abinader asegura que la postura del Gobierno es mantener la cesantía en la reforma laboral

El presidente Luis Abinader conversa con miembros de la prensa en el lanzamiento del Plan Nacional de Contingencia para la Temporada Ciclónica 2026, organizado por el COE. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que la posición del Gobierno es mantener la cesantía laboral en el marco de la reforma al Código de Trabajo y destacó la necesidad de que los sectores involucrados continúen el diálogo para alcanzar consensos sobre los puntos pendientes de la iniciativa.

El mandatario explicó que la defensa de la cesantía ha sido una postura constante del Poder Ejecutivo y señaló que corresponde al sector laboral, al sector empresarial y al Gobierno, en su rol de facilitador, avanzar hacia un acuerdo que permita concluir el proceso de reforma.

"La posición del Gobierno, como ustedes saben, es mantener la cesantía. Sin embargo, pienso que debe haber un consenso sobre los últimos detalles entre el sector laboral, el sector patronal y el Gobierno como mediador", expresó Abinader.

Respaldo del Gobierno y el Congreso

Mediante una nota de prensa de la Presidencia, el jefe de Estado reiteró que la posición cuenta con el respaldo de las autoridades gubernamentales y de representantes del Congreso Nacional.

"Como lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, la posición del Gobierno es mantener la cesantía", indicó.

Las declaraciones del mandatario se produjeron al ser consultado por periodistas previo al acto de lanzamiento del Plan Nacional de Contingencia para la Temporada Ciclónica 2026 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).