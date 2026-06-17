Luis Abinader inaugura el Centro de Entrenamiento y Simulacro de la DAEH

El presidente Luis Abinader (centro) realiza el corte de cinta durante la inauguración del Centro de Entrenamiento y Simulacro de la DAEH. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este miércoles el Centro de Entrenamiento y Simulacro de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), una moderna instalación destinada a fortalecer la capacitación continua del personal que brinda servicios de atención prehospitalaria en todo el país.

El nuevo centro dispone de una plataforma digital de aprendizaje y un simulador de ambulancia que permite recrear escenarios reales de atención de emergencias, contribuyendo al desarrollo de habilidades y competencias del personal operativo.

Nuevos centros

Durante el acto, el director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, anunció la creación de otros cuatro centros similares en distintas localidades del país y resaltó la importancia de la capacitación continua para garantizar una prestación de servicios más eficiente y oportuna a la ciudadanía.

Méndez agradeció al mandatario por el respaldo brindado a la institución y manifestó el orgullo que siente por la labor que realizan sus colaboradores, a quienes invitó a conocer y aprovechar las nuevas instalaciones.

A través de una nota de prensa, la institución informó que la iniciativa fortalece los procesos formativos que, entre enero y mayo de este año, permitieron capacitar a 4,256 colaboradores a nivel nacional, garantizando la calidad y eficacia de los servicios ofrecidos a la población.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-24119-pm-e7866adb.jpeg El presidente Luis Abinader recorre las instalaciones del nuevo Centro de Entrenamiento y Simulacro de la DAEH junto al director Juan Manuel Méndez García y otros funcionarios. (FUENTE EXTERNA)

"Con este nuevo espacio, la DAEH reafirma su compromiso con la excelencia y la mejora continua de los servicios de emergencia en beneficio de la población", expresó Méndez.

En se sentido, exhortó a los colaboradores a cumplir las normas de uso de las instalaciones para preservar el espacio, el cual estará bajo la dirección de la doctora Luisanna Mercedes.