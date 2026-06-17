Senado aprueba en segunda lectura proyecto que declara las Cuevas del Pomier como "Capital Rupestre"

Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado aprobó este miércoles, en segunda discusión, el proyecto de ley que declara la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier como "Capital Rupestre" de la República Dominicana.

La iniciativa es una propuesta del senador por la provincia San Cristóbal, Gustavo Lara, y en la sesión de la cámara alta contó con un total de 28 votos a favor, correspondientes a la misma cantidad de legisladores presentes.

La pieza legislativa había perimido al concluir la legislatura de 2025, por lo que fue reintroducida por el propio legislador para su conocimiento y aprobación.

La propuesta tiene como objetivo promover, a nivel mundial, el patrimonio cultural de las Cuevas del Pomier, ubicadas en la sección Borbón, de la provincia San Cristóbal.

El proyecto refiere que la reserva constituye una evidencia invaluable de las primeras manifestaciones culturales en las Antillas, lo que la posiciona como un referente clave para el estudio de las expresiones artísticas en rocas mediante dibujos, pinturas y grabados.

La pieza legislativa indica que las Cuevas del Pomier poseen una formación geológica muy poco frecuente en el mundo, con aproximadamente cuatro kilómetros cuadrados de extensión y una altitud de entre 160 y 350 metros sobre el nivel del mar, extendiéndose hasta 1,000 metros bajo su nivel.

Detalla que está compuesta por una serie de 55 cuevas, con cerca de 6,000 pictografías de aves, peces, reptiles y figuras humanas, además de alrededor de 500 petroglifos, creados principalmente por los grupos taíno e igneri que habitaban la isla a la llegada de los colonizadores españoles en 1492.

Abinader emite decreto

El martes, el Poder Ejecutivo declaró de utilidad pública e interés social varios terrenos ubicados dentro del Monumento Natural Cuevas del Pomier.

El decreto 393-26 contempla la adquisición de los terrenos localizados dentro de la parcela número 405 del distrito catastral número 02 del municipio San Cristóbal, como parte de una estrategia orientada a garantizar una protección integral de este patrimonio natural, arqueológico y cultural.

La medida se sustenta en la Ley 492 de 1969 y en otras normativas que reconocen y protegen las Cuevas del Pomier como patrimonio nacional, reafirmando la responsabilidad del Estado de preservar espacios de alto valor ecológico, científico y cultural.

En estas últimas semanas las autoridades han buscado fortalecer la preservación de la cueva como recurso natural del país y promover su valor cultural.

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