Andrés Donato obtuvo su título tras 50 años: una de las 2,322 historias del Domingo Savio

Andrés Donato Jiménez calificó la entrega de títulos como "una obra de amor". ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Andrés Donato Jiménez recibió el título de propiedad de su vivienda, ubicada en el barrio 27 de Febrero, luego de 50 años de espera. Actualmente tiene 71 años y está pensionado, por lo que expresó la felicidad que representa para él este acontecimiento.

"Esto ha sido una obra de amor y de dignidad humana que ha hecho el presidente de la República con todos estos moradores de barrios marginados", expresó el beneficiario del programa de titulación.

Con la misma satisfacción, Massiel Acevedo, de 41 años, recibió el título de una vivienda que pertenecía a sus padres, quienes murieron sin ser propietarios legales del inmueble.

"Significa mucho para nosotros, o sea, construir bloque a bloque, con sudor, lágrimas, y saber que hoy tú tienes la oportunidad de decir que ese espacio es tuyo, es muy valioso", indicó.

Ambos forman parte de las 2,322 personas que recibieron sus títulos de propiedad en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en la localidad de Domingo Savio, Distrito Nacional.

Entrega de títulos de propiedad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/abinader-titulos-0c534b6f.jpg El presidente Luis Abinader en el Polideportivo Domingo Savio, este 17 de junio de 2026, durante el acto de entrega de 2,322 títulos de propiedad a comunitarios. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

La entrega benefició de forma indirecta a más de 23,888 familias de los sectores Gualey, María Auxiliadora y 27 de Febrero, como parte del proyecto de titulación Domingo Savio.

Durante la actividad, celebrada en el Polideportivo Domingo Savio, el jefe de Estado informó que, con esta nueva entrega, ascienden a 5,822 los títulos otorgados dentro de este proyecto. Se trata de la tercera entrega realizada en la zona.

El mandatario destacó que el proceso de titulación representa una transformación para los beneficiarios, al convertirlos en propietarios legales de sus terrenos y aumentar el valor de sus inmuebles.

"Cuando ustedes entraron por esa puerta, el valor de sus propiedades era aproximadamente un número determinado. Cuando salgan, su propiedad puede valer el doble o hasta el triple, porque ahora tienen su título", manifestó.

El gobernante señaló que los títulos de propiedad permiten a las familias acceder al sistema financiero formal para desarrollar negocios, mejorar sus viviendas, construir nuevas estructuras y garantizar que ese patrimonio pueda ser heredado por sus familiares.

Asimismo, resaltó que esta política pública busca brindar tranquilidad a quienes durante años ocuparon terrenos sin contar con la documentación legal correspondiente.

"Este es uno de los proyectos sociales que más disfruto por el impacto que tiene la titulación en todos ustedes. Es un proyecto de esperanza, desarrollo y verdadera justicia social" Luis Abinader Presidente de la República “

Ahorro de 185.7 millones para los beneficiarios

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Duarte Méndez Peña, destacó que el Estado intervino una extensión geográfica de 135 metros cuadrados para hacer posible la entrega de estos documentos y que el proceso representa un ahorro aproximado de 185.7 millones de pesos para los beneficiarios.

"Hoy ustedes reciben su título sin invertir un peso. Este documento representa tranquilidad, patrimonio y la seguridad de que sus familias cuentan con un derecho reconocido por el Estado dominicano", manifestó Méndez Peña.

El director de la Utect anunció que la institución continúa desarrollando nuevos proyectos de titulación en diferentes demarcaciones del país, con brigadas desplegadas en 11 provincias. Además, adelantó que se trabaja en una nueva iniciativa en la zona Este de Santo Domingo que beneficiará a miles de familias.

Asimismo, reconoció el trabajo conjunto de la Jurisdicción Inmobiliaria, Bienes Nacionales, los líderes comunitarios y las organizaciones sociales que acompañaron el proceso.

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