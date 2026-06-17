El secretario general de la ONU destaca el apoyo de RD a la fuerza contra las bandas en Haití

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se dirige a los miembros de la prensa en el Palacio Nacional donde sostuvo un encuentro con el presidente Luis Abinader. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Al salir de su reunión con el presidente Luis Abinader, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, agradeció a la República Dominicana su cooperación para restablecer la seguridad en Haití y el respaldo a la nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas que despliega ese organismo en la vecina nación.

Aunque no se refirió a los temas abordados con el mandatario ni al apoyo dominicano a la misión, el enviado destacó el papel de República Dominicana en los esfuerzos para estabilizar Haití y visibilizar la situación en el plano internacional.

"Quiero agradecer lo que ha sido la extraordinaria cooperación de República Dominicana para la creación de condiciones y para que tengamos en Haití una efectiva fuerza de represión de los gangs; y simultáneamente el apoyo extraordinario de la República Dominicana a la misión de Naciones Unidas que va a apoyar esa fuerza", dijo en un breve encuentro con la prensa en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Guterres agregó: "compartimos una visión que es de una total prioridad en este momento a reforzar el combate contra los gangs y a restablecer un mínimo de seguridad en Haití que permita una evolución política positiva".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-114203-am-a39f0af4.jpeg El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a su llegada al Palacio Nacional, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/luis-abinader-y-antonio-guterres-discuten-crisis-haiti-3ee97ac7-20e62157.jpg El presidente de la República, Luis Abinader, sostiene una reunión en el Palacio Nacional con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ ›

Reunión con el presidente

El secretario general de la ONU llegó a las 10:20 de la mañana al Palacio Nacional para sostener un encuentro con el presidente Luis Abinader.

El encuentro se extendió por más de una hora en el salón privado del presidente.

A su llegada, fue recibido en las escalinatas del Palacio Nacional por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

La visita de Guterres

El funcionario arribó a la República Dominicana la noche del pasado lunes a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA).

Guterres visitó Puerto Príncipe para evaluar la crisis humanitaria provocada por las pandillas. Calificó la situación de "desesperada" y expresó la necesidad de que se destinen más fondos al plan de respuesta de las Naciones Unidas en ese territorio.

La visita de ayer a la vecina nación fue la segunda de Guterres desde que asumió el cargo, tras su primer viaje en julio de 2023.

Su llegada se produce en un contexto de escalada de ataques armados en Puerto Príncipe y en la región de Artibonito, mientras los organismos internacionales contabilizan más de 2,300 muertes por la violencia en lo que va de año y alrededor de 1.5 millones de desplazados.