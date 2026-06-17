Luis Abinader se reúne con el secretario general de la ONU en el Palacio Nacional

El presidente Luis Abinader recibió este miércoles 17 de junio al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres. ( DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

El secretario general de la ONU, António Guterres, llegó este miércoles al Palacio Nacional para sostener un encuentro con el presidente Luis Abinader. El enviado arriba a la casa de gobierno tras su visita a Haití, donde constató la magnitud de la crisis que afecta a la nación vecina.

En Haití, Guterres advirtió que el país caribeño «atraviesa la crisis más severa del hemisferio occidental» y la tercera más grave del mundo, después de las de Palestina y Sudán.

El secretario de la ONU fue recibido en las escalinatas del Palacio Nacional por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Posteriormente, fue conducido al salón privado del presidente, donde sostiene una reunión con el mandatario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/whatsapp-image-2026-06-17-at-104524-am-84a5448f.jpeg El presidente Luis Abinader recibió este miércoles 17 de junio al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres. (NEAL CRUZ)

Se espera que uno de los principales temas que se aborden en el encuentro sea la crisis haitiana.

La visita de Guterres

El funcionario arribó a la República Dominicana la noche del lunes 15 de junio a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Durante su recibimiento, según la nota informativa oficial, agradeció al Gobierno los esfuerzos internacionales para estabilizar al país vecino y destacó el papel fundamental desempeñado por la República Dominicana en la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad que creó la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF).

Ayer, Guterres visitó Puerto Príncipe para evaluar la crisis humanitaria provocada por las pandillas. Calificó la situación de «desesperada» y expresó la necesidad de que se destinen más fondos al plan de respuesta de las Naciones Unidas en ese territorio.

Situación de violencia en Haití

La visita de ayer a la nación vecina fue la segunda de Guterres desde que asumió el cargo, tras su primer viaje en julio de 2023.

Su llegada se produce en un contexto de escalada de ataques armados en Puerto Príncipe y en la región de Artibonito, mientras los organismos internacionales contabilizan más de 2,300 muertes por la violencia en lo que va de año y alrededor de 1.5 millones de desplazados.