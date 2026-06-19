Gobierno supervisa condiciones de seguridad y desarrollo en la frontera sur del país

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizaron un recorrido por la frontera sur del país junto a una comitiva. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizaron este viernes un recorrido por la frontera sur del país, desde la comunidad de Puerto Escondido, en Duvergé, hasta la provincia de Pedernales, con el propósito de evaluar las condiciones de seguridad, defensa, infraestructura, conectividad y desarrollo económico de la zona.

La visita forma parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la implementación de la estrategia integral Fuerte, orientada a consolidar la presencia del Estado y reforzar las capacidades de vigilancia y control en la franja fronteriza, señala una nota de prensa.

Indica que las autoridades atravesaron la Sierra de Bahoruco, considerada una de las áreas geográficas más complejas y estratégicas de la frontera dominicana.

El recorrido permitió observar de primera mano las condiciones del terreno, las capacidades de movilidad y vigilancia disponibles, así como los retos logísticos y operativos que enfrentan las unidades militares y los organismos estatales desplegados en esta región.

Las autoridades destacaron la importancia de estas evaluaciones sobre el terreno para identificar necesidades, fortalecer la coordinación interinstitucional y continuar impulsando acciones que contribuyan a la seguridad y al desarrollo de las comunidades fronterizas.

Te puede interesar Ministro de Defensa encabeza recorrido por la frontera junto a asesores del Poder Ejecutivo

Evaluación de la seguridad fronteriza

Durante el recorrido, los ministros estuvieron acompañados por el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD, y por el director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), general de brigada José Manuel Rodríguez Coste, ERD, quienes presentaron detalles sobre los esquemas de vigilancia, control territorial, patrullaje y protección de la soberanía nacional que ejecutan las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad desplegados en la zona.

La visita se desarrolló en el marco de la estrategia Fuerte —Fortaleza Fronteriza, Unión Nacional, Estrategia de Infraestructura, Resiliencia Económica, Transformación Territorial y Estabilidad y Defensa—, concebida para fortalecer la presencia del Estado en la frontera mediante una visión integral que articula seguridad, infraestructura, conectividad, desarrollo económico y bienestar social.

El ministro de Defensa destacó que este tipo de recorridos constituyen una herramienta fundamental para la planificación estratégica, al permitir a las autoridades observar directamente la realidad operacional de la frontera y evaluar el impacto de las acciones implementadas por el Estado.

Asimismo, el ministro de la Presidencia resaltó que la estrategia Fuerte busca consolidar una frontera cada vez más segura y desarrollada, donde las inversiones en infraestructura, la generación de oportunidades económicas y el fortalecimiento de la seguridad contribuyan de manera conjunta al bienestar de la población fronteriza.

Las autoridades coincidieron en que el recorrido permitió verificar importantes avances en materia de control territorial, vigilancia fronteriza y desarrollo de infraestructura, al tiempo que facilitó la identificación de nuevas iniciativas y proyectos destinados a fortalecer la conectividad, la actividad económica y la capacidad de respuesta de las instituciones presentes en la zona.