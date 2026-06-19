El sueño de la casa propia se hace realidad para 700 familias en Santo Domingo Norte

Juan Carlos Ortíz, beneficiario de los 700 apartamentos entregados este 19 de junio de 2026 de la Urbanización San José, en el marco del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Juan Carlos Ortiz siempre tuvo un sueño: su propia vivienda; esta aspiración se ha vuelto realidad este viernes junto a las 700 beneficiarios de apartamentos en la Urbanización San José, en Sanrto Domingo Norte

"La experiencia de nosotros ha sido maravillosa, ya que nosotros vivimos aquí y tenemos nuestra casa propia. Con la ayuda de Dios y el gobierno dominicano, hemos logrado nuestro sueño", manifestó el señor al referirse a la felicidad que tienen él, su esposa y sus dos hijos.

Este viernes el Gobierno entregó 700 apartamentos correspondientes al Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, en la Urbanización San José, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. De acuerdo con las autoridades, el total de apartamentos entregados, 434 ya cuentan con familias adjudicatarias, lo que impacta a más de 1,300 dominicanos.

Durante la actividad, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, destacó que la iniciativa constituye una de las expresiones más claras de una política pública centrada en la gente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-30832-pm-12f36125.jpeg Apartamentos de la Urbanización San José en Santo Domingo Norte este 19 de junio de 2026. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"Cuando hablamos de vivienda, hablamos mucho más que concreto, bloques o apartamentos; hablamos de tranquilidad, estabilidad, futuro y, sobre todo, de familias", manifestó.

Asimismo, resaltó que casi el 60 % de los titulares son mujeres y una gran proporción jóvenes entre 18 y 35 años. También destacó el aporte del Estado mediante subsidios que superan los 477 millones de pesos en este proyecto.

Proyecto contempla más de 1,500 viviendas

De su lado, el gerente del Proyecto San José, Manuel Emilio Bisonó Pacheco, subrayó que la entrega de esta segunda etapa representa un paso firme en el objetivo de garantizar vivienda digna a cientos de familias.

Indicó que el proyecto, concebido bajo criterios de sostenibilidad y bienestar integral, incluye acueducto propio, sistema de tratamiento de aguas residuales, redes eléctricas, áreas verdes, espacios recreativos y calles pavimentadas.

"Una vivienda digna no es un privilegio, es un derecho que le corresponde a cada familia dominicana", afirmó, al tiempo de señalar que el proyecto contempla más de 1,500 unidades habitacionales destinadas a familias de bajos ingresos.

Compromiso del Banco de Reservas

En tanto, la vicepresidenta ejecutiva del Banco de Reservas, Alieska Díaz, resaltó el compromiso de la entidad financiera con el desarrollo social del país, al financiar de manera íntegra 700 apartamentos con una inversión aproximada de 1,600 millones de pesos y una tasa fija de 8 % por siete años.

"El Banco de Reservas está comprometido con transformar vidas a través del acceso a viviendas dignas", señaló. Díaz destacó además que esta iniciativa forma parte de una alianza estratégica entre el Gobierno, el Ministerio de Vivienda y el sector privado, orientada a reducir el déficit habitacional y facilitar el acceso a la primera vivienda.

El proyecto San José forma parte del Plan Familia Feliz y contempla la continuidad de nuevas etapas habitacionales en los próximos meses, como parte de la política gubernamental de expansión de viviendas sociales en todo el territorio nacional.

Participantes

En el acto estuvieron presentes Lucrecia Santana, gobernadora de la provincia Santo Domingo; Betty Jerónimo, alcaldesa de Santo Domingo Norte, Juana José, viceministra de la Mujer; Juan Antonio Bisonó Cambiaso, vicepresidente de la constructora; Manuel Emilio Bisonó Pacheco, gerente del proyecto San José; Rafael Bisonó Cambiaso, miembro del staff ejecutivo; Patricia Núñez, diputada de Santo Domingo Norte, y Carlos Ortiz.