Gobierno deja iniciada la construcción del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial

De izquierda a derecha, Jimmy Rosario Bernard, rector del ITLA; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el director de la Ogtic, Edgar Batista y Eddy Martínez, presidente ejecutivo del Parque Cibernético Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dejó iniciada este lunes la construcción del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial de la República Dominicana (CEIA-RD), una iniciativa que busca fortalecer las capacidades nacionales en investigación, formación de talento, innovación y desarrollo tecnológico, consolidando al país como un referente regional en inteligencia artificial.

El CEIA-RD será desarrollado con el apoyo de Nvidia, empresa líder a nivel mundial en inteligencia artificial. El Gobierno proyecta que el centro se convierta en un espacio de referencia para el desarrollo de soluciones basadas en esta tecnología, así como la investigación aplicada, la formación especializada y la colaboración entre el sector público, la academia y el sector privado.

"Este centro representa una apuesta por el talento dominicano, por la innovación y por la construcción de un país más competitivo, donde la tecnología sea una herramienta para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", expresó el ministro Paliza durante la actividad, señala una nota de prensa.

El centro funcionará como un laboratorio nacional de inteligencia artificial aplicada, una escuela avanzada para el desarrollo del talento dominicano, una plataforma para impulsar la innovación tecnológica y un espacio de articulación entre los principales actores del ecosistema nacional de innovación.

Participación de autoridades y actores clave

Asimismo, la información destaca que el proyecto contribuirá al fortalecimiento de los servicios públicos mediante el uso de tecnologías emergentes, promoverá investigaciones de alto impacto y fomentará el desarrollo de nuevas industrias intensivas en conocimiento, con efectos positivos sobre la competitividad nacional y el crecimiento económico.

El acto contó además con la participación del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar Batista; así como de representantes del ecosistema tecnológico y académico nacional, entre ellos Eddy Martínez, presidente ejecutivo del Parque Cibernético Santo Domingo; Jimmy Rosario Bernard, rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), entre otros.