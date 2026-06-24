El presidente Luis Abinader reiteró este miércoles que su gobierno mantendrá una política de tolerancia cero frente a la corrupción y advirtió que cualquier irregularidad será enfrentada sin importar quién esté involucrado.

"Si hay algo que esta generación y este gobierno tiene que diferenciar es en la lucha contra la corrupción y por la democracia. Cada acto de corrupción lo vamos a combatir y lo vamos a llevar ante la justicia, sea quien sea", expresó el mandatario.

Abinader sostuvo además que las acciones contra las irregularidades deben abarcar desde las faltas aparentemente menores hasta los casos de mayor gravedad dentro de la administración pública.

"Tenemos que ser inflexibles desde el acto más supuestamente irrelevante hasta los mayores actos de corrupción", enfatizó.

Asimismo, llamó a "poner la honestidad de moda".

Sistema Nacional de Ética Juvenil

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del Tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud, en el cual se lanzó el Sistema Nacional de Ética Juvenil, una iniciativa impulsada por el Ministerio de la Juventud para promover la honestidad, la transparencia y los valores éticos entre las nuevas generaciones.

En ese escenario, el jefe de Estado anunció que asumirá personalmente la presidencia del organismo y que encabezará reuniones mensuales para dar seguimiento a los trabajos que se desarrollen en todo el país.

"Quiero decirle a Carlos (Valdez) que ese Sistema Nacional de Ética debe reunirse mensualmente. Yo voy a ser el presidente", comentó.

Ética en los servidores públicos

El mandatario explicó que la ética debe ser la principal virtud de cualquier servidor público, por encima de la capacidad profesional o los méritos académicos.

"La primera condición, la primera virtud, es la ética. Porque puede tener la mayor capacidad, la mayor preparación y el mejor currículo académico, pero si no practica la ética, nada de lo demás vale", afirmó.

Asimismo, llamó a los jóvenes a convertirse en defensores de la transparencia en sus comunidades y a dejar una huella en la construcción de una cultura de integridad.

"Hay una juventud, una nueva generación, dispuesta a luchar contra la corrupción, a defender la ética y a promover lo mejor para la República Dominicana", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-125518-pm-5969a9df.jpeg Carlos Valdez, ministro de la Juventud. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

De su lado, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó que la ética debe reflejarse en las acciones diarias y no limitarse a los discursos.

"La ética no es un discurso, es una práctica; son decisiones que terminan definiendo quiénes somos cada uno de nosotros", expresó.

Valdez informó que el Sistema Nacional de Ética Juvenil , inicialmente integrado por 32 representantes de todas las provincias, se extenderá hasta agrupar 200 jóvenes de todo el país, quienes tendrán la responsabilidad de promover valores éticos en sus comunidades.

"Seremos recordados por nuestros hechos. Seamos una generación innovadora, una generación competitiva y una generación inquebrantable", indicó.

El funcionario insistió en que el desarrollo del país depende de ciudadanos comprometidos con hacer lo correcto incluso cuando nadie los observa.





"La ética no es una palabra, es una decisión. La República Dominicana se construye con personas que hacen lo correcto, aunque nadie los esté viendo. Seamos jóvenes inquebrantables", agregó.

Durante la actividad también fueron entregados certificados a los embajadores de la ética de las diferentes provincias, quienes servirán como promotores de los valores de transparencia e integridad en sus territorios.

Protagonistas de cambios

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-125511-pm-eec9284f.jpeg El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reflexionó sobre el ser humano como ente social y político, haciendo un llamado a la juventud a no ser indiferente ante los desafíos colectivos, a no ser espectadores, sino protagonistas de los cambios.

"Todas las movilizaciones que han cambiado la historia reciente del país fueron generadas por jóvenes", dijo.

Paliza aseguró que "la transparencia no es una moda pasajera, es una condición que da legitimidad de las instituciones".