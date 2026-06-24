Paliza se opone al proselitismo fuera de tiempo y cree JCE debe "llamar la atención" a partidos

El ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, planteó este miércoles que la Junta Central Electoral (JCE) debe garantizar que los partidos políticos se mantengan estrictamente apegados a la ley electoral, en medio de cuestionamientos sobre actividades políticas antes del inicio formal de la precampaña.

Paliza señaló que, aunque aún no ha iniciado la etapa de precampaña, diversos actores políticos se mantienen activos con actividades que podrían interpretarse como proselitistas.

"La Junta Central Electoral debe hacer que todos los partidos, incluyendo el mío, si hacemos actividades o eventos que no son propios de los tiempos, nos llame la atención y nos obligue al más estricto apego a la ley", expresó.

El dirigente político sostuvo que la normativa electoral debe aplicarse a todas las organizaciones sin distinción, a fin de garantizar equidad en la competencia política.

"No importa qué organización política sea, si es el PRM, el PLD o la Fuerza del Pueblo. Lo importante es que la Junta nos obligue al más estricto apego de la ley", afirmó.

Miras al 2028

En cuanto a la situación interna del PRM, Paliza indicó que el partido avanza hacia la celebración de sus procesos institucionales, incluyendo la renovación de autoridades pautada para inicios de septiembre, lo que dará paso posteriormente a la selección de candidaturas de cara a los próximos comicios.

Asimismo, aseguró que la organización oficialista se mantiene enfocada en su ruta hacia las elecciones de 2028, con una estructura cohesionada y optimista respecto a sus resultados futuros.