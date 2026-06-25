El Gobierno entrega 1,099 títulos de propiedad en Palmarejo

Algunos de los beneficiarios de los 1,099 títulos de propiedad entregados en Palmarejo ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La mañana de este jueves el gobierno realizó la entrega de 1,099 títulos de propiedad a comunitarios de Villa Linda, en el distrito municipal de Palmarejo del municipio Los Alcarrizos.

Esta entrega, según indicó el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez Peña, es la segunda que se realiza en la comunidad por parte del gobierno.

"Hoy nos reúne una gran alegría al realizar la segunda entrega de certificado de título de este proyecto Palmarejo Villa linda-Pantoja. Mediante esta entrega más de mil familias reciben su título de propiedad. Estamos aquí para entregar 1099 nuevos títulos de propiedad a igual cantidad de familias de estos sectores", expresó Duarte Méndez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-15653-pm-83cea98b.jpeg El director ejecutivo del Utect, Duarte Méndez Peña, mientras hablaba en presencia del presidente y de la comunidad de Palmarejo (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El director ejecutivo del Utect dijo que en la primera entrega realizada el pasado octubre, se realizó la primera entrega de títulos en esa comunidad de 3,025 certificados que fueron entregados a igual cantidad de familia.

El evento fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, quien entregó personalmente los primeros 10 títulos de propiedad a los beneficiarios.

Millones de pesos sino hubiera intervenido el gobierno

Según explicó Duarte Méndez de no haber sido por la intervención del gobierno, los comunitarios hubiesen tenido que pagar más de 80 millones de pesos para poder sacar sus títulos por su cuenta.

"Este proceso de titulación representa a todos ustedes a toda esta comunidad la cifra de 87, 440.000 pesos es la cantidad que todos ustedes tenían que reunir para lograr ejecutar este proyecto si el presidente Abinader no hubiese dispuesto el pago de ese proceso y hoy lo entrega sin que ustedes de manera directa tengan que pagar un solo peso de sus bolsillos", indicó el director del Utect.

Oportunidad para avanzar económicamente

En una breve alocución que tuvo el presidente Luis Abinader, afirmó que esta entrega de títulos es una oportunidad para el crecimiento económico de los beneficiarios porque les permitirá hacer cosas que antes no podían realizar.

"Ahora con ese título ustedes pueden ir a un banco y solicitar un préstamo, construir una segunda planta para lo que ustedes consideren o hacer un negocio o lo que ustedes quieran. Sobre todo, saber que tendrán una propiedad que le podrán dejar a sus herederos", afirmó el jefe de Estado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-15702-pm-50bf5091.jpeg El presidente Abinader posa con algunos de los que recibieron sus respectivos títulos de propiedad. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-15659-pm-75123d7c.jpeg El presidente Abinader posa con algunos de los que recibieron sus respectivos títulos de propiedad. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-15702-pm-1-555a38b2.jpeg El presidente Abinader saluda a una beneficiaria. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-15656-pm-b8b720b7.jpeg (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-15655-pm-e69b012d.jpeg (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Abinader exhortó a los que recibieron su título a que lo cuiden, protejan y que hagan las cosas bien para poder multiplicarlo y poder mejorar sus condiciones de vida.

"Ustedes van a recibir hoy su título de propiedad, una propiedad que era de ustedes, de hecho, pero que ahora va a ser de derecho. Cuídenlo, protéjanlo y utilicenló de la mejor manera que puedan para así multiplicar lo que tienen", comentó el presidente.