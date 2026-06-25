Rescatistas dominicanos partieron rumbo a Venezuela para apoyo tras el terremoto

Equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que irá a colaborar en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas enviado por el presidente Luis Abinader partió este jueves hacia Venezuela como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, una iniciativa de asistencia humanitaria destinada a apoyar a la nación suramericana tras el terremoto que recientemente la afectó.

La medida fue dispuesta por el mandatario luego de sostener una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicanos, su solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la población afectada.

El contingente está integrado por miembros del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed), organismo adscrito al Ministerio de Defensa, especializado en operaciones de búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como en atención inicial de emergencias.

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Misión coordinada

Según informó el Ministerio de Defensa (MIDE), la misión se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y busca contribuir con las labores de respuesta ante la emergencia en territorio venezolano.

Los rescatistas dominicanos cuentan con equipos técnicos y logísticos que les permitirán integrarse de inmediato a las operaciones coordinadas por las autoridades venezolanas.

El Cemed fue creado mediante la Ley 28-24 con la misión de ejecutar operaciones militares no bélicas orientadas a la mitigación de emergencias, la gestión del riesgo y la asistencia humanitaria, tanto dentro como fuera del país.

Capacidades desarrolladas

Las autoridades destacaron que este despliegue constituye uno de los primeros operativos internacionales de la entidad y refleja las capacidades desarrolladas por las Fuerzas Armadas dominicanas en materia de respuesta a desastres.

El ministro de Defensa señaló que la Operación Quisqueya Solidaria pone de manifiesto la vocación humanitaria de las Fuerzas Armadas y el compromiso del país con la cooperación internacional y la asistencia solidaria ante situaciones de emergencia.

La República Dominicana mantiene coordinación con las autoridades venezolanas para garantizar el desarrollo de la misión y facilitar las labores de apoyo a las comunidades afectadas por el sismo.