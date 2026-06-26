El Gobierno articula nueva estrategia para fortalecer el sector marítimo

El plan procura mejorar la gestión de los espacios oceánicos, promover el desarrollo marítimo y reforzar la seguridad en el mar. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader dispuso, mediante decreto, la creación de la Estrategia Marítima de la República Dominicana, un instrumento orientado a la coordinación de acciones del Estado en materia marítima y oceánica.

El Decreto 353-26, emitido el pasado 2 de junio, detalla que la estrategia busca articular un conjunto de políticas para "promover el desarrollo del sector marítimo, asegurar el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia marítima y orientar la gestión de los espacios y sus recursos".

La disposición del Poder Ejecutivo indica que la supervisión de la implementación de la estrategia, así como el seguimiento de su ejecución, estará a cargo del consejo directivo de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar).

Auditoría

Jimmy García Saviñón, titular de Anamar, explicó que la estrategia surge luego de que el país fuera objeto de una auditoría en 2022 por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo de determinar en qué medida la República Dominicana ha cumplido con la adopción de varios convenios del organismo.

Estos instrumentos incluyen los convenios internacionales para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, la Prevención de la Contaminación por los Buques, las Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, las Líneas de Carga y el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes.

"La auditoría detectó una serie de fallas e incumplimientos y, básicamente, contiene recomendaciones para corregir algunas deficiencias que hemos tenido en la aplicación de esos acuerdos", sostuvo el funcionario.

García indicó que, por la condición insular del país, la República Dominicana tiene compromisos como Estado ribereño y como Estado rector de puerto, especialmente en materia de seguridad marítima.

El presidente de Anamar precisó que la estrategia se desarrolla por etapas. La primera está orientada a dar respuesta a la auditoría de la OMI, mientras que una segunda fase incluirá la convocatoria de instituciones vinculadas a actividades del sector marítimo, como la pesca y el turismo náutico.

El funcionario añadió que la Estrategia Marítima Nacional registra alrededor de un 80 % de avance en su primera etapa.

El presidente de Anamar sostuvo que la estrategia busca articular en un solo documento la política marítima nacional, con la participación de las entidades que componen la Administración Marítima de la República Dominicana.