El presidente Abinader inaugura el Club Deportivo El Millón Yireh

El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este domingo el Club Deportivo El Millón Yireh, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con las autoridades, la obra, que cuenta con dos canchas de baloncesto, busca promover el deporte y fomentar la sana convivencia entre los comunitarios.

Durante el acto, el presidente de la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), Roberto Ramírez, agradeció la entrega de la infraestructura y aseguró que representará un importante avance para el sector.

"Hoy celebramos un momento histórico. La inauguración de este techado viene a contribuir al desarrollo de la comunidad de El Millón. Nunca habíamos presentado tantas obras deportivas que aportan al desarrollo de la República Dominicana", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/whatsapp-image-2026-06-28-at-61944-pm-1-8e5450c3.jpeg Club Deportivo El Millón Yireh. (FUENTE EXTERNA)

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Reacciones oficiales

Además, instó a que el club reciba el mantenimiento correspondiente y sea cuidado por los jóvenes y adolescentes de la comunidad.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, afirmó que durante la gestión del presidente Luis Abinader se han inaugurado alrededor de 500 instalaciones deportivas.

"Al ritmo que vamos, tendremos unas 500 instalaciones deportivas inauguradas. Y yo garantizo que este espacio será bien cuidado", sostuvo.

Asimismo, el director de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, resaltó la importancia de los clubes deportivos para el desarrollo de las comunidades.

"El lugar en el que estamos hoy es una muestra de planificación y desarrollo comunitario, con espacios destinados tanto al deporte como a la formación académica", indicó.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la República, Luis Abinader; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; el presidente de la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), Roberto Ramírez; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez, así como comunitarios del sector El Millón.