Presidente Abinader visita el Zoológico y el Jardín Botánico y anuncia que plantea nuevas mejoras

El presidente Luis Abinader abordó el tren interno del Jardín Botánico para visitar el Banco de Semillas, el Jardín Japonés y el Departamento de Botánica junto al Herbario Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader recorrió este domingo el Zoológico Nacional y el Jardín Botánico Nacional, donde conoció los proyectos de modernización de ambas instituciones.

En el zoológico propuso incorporar nuevas especies como elefantes, jirafas y chimpancés, mientras que en el Botánico supervisó las obras de la primera fase de renovación y los avances de una segunda etapa de intervención, informó la Presidencia.

Durante el recorrido por el Zoológico, el jefe de Estado, acompañado del director del parque, Nayib Aude, conoció los principales proyectos de desarrollo previstos para el zoológico a corto, mediano y largo plazo, orientándose a fortalecer su misión de conservación de biodiversidad, educación ambiental, investigación científica y recreación familiar.

Como parte de esa visión, el presidente Abinader planteó ampliar la colección de especies con la incorporación de ejemplares emblemáticos, entre ellos elefantes, jirafas y chimpancés, con el propósito de enriquecer la experiencia de los visitantes y fortalecer los programas de conservación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/whatsapp-image-2026-06-28-at-54409-pm-2-98642f79.jpeg El presidente Luis Abinader recorrió el parque junto al una comitiva. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, propuso la rehabilitación del aviario, conocido como la pajarera, una estructura que ha permanecido fuera de funcionamiento durante más de dos décadas, así como el fortalecimiento de las áreas de investigación, bromatología, conservación, preservación y reproducción asistida, con el objetivo de contribuir a la recuperación de especies endémicas en peligro de extinción.

El mandatario también consideró la modernización en la infraestructura, así como readecuar los espacios que recibirán nuevas especies incluyendo el área de los hipopótamos, y la modernización de una nueva señalización con códigos QR que permitirá a los visitantes acceder, mediante dispositivos móviles, a información y contenido audiovisual sobre cada especie.

De igual forma, el presidente evaluó la posibilidad de desarrollar un parque temático dentro del complejo, como una iniciativa para ampliar las opciones de recreación de las familias dominicanas, fortalecer la oferta turística de Santo Domingo y consolidar al Zoológico Nacional como un espacio moderno, educativo y de referencia en la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/whatsapp-image-2026-06-28-at-54410-pm-92da9d92.jpeg Entrada delZoológico Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso

El jefe de Estado también supervisó las obras inauguradas de la primera fase y los avances de la segunda etapa de renovación del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso.

A su llegada, el mandatario fue recibido por el director del Jardín Botánico Nacional, Pedro Suárez. Posteriormente, abordó el tren interno del parque para visitar el Banco de Semillas, el Jardín Japonés y el Departamento de Botánica junto al Herbario Nacional, donde conoció los trabajos de investigación, conservación y preservación de la flora que desarrolla la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/whatsapp-image-2026-06-28-at-54411-pm-0a25f09d.jpeg Abiander al recorrer los trabajos en elJardín Botánico.

Las obras ejecutadas en esta primera fase, como parte del plan de modernización impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyen la construcción de un dispensario médico, la remodelación de la fachada principal, la rehabilitación de los baños de la entrada, así como la creación de una oficina de seguridad y un moderno centro de monitoreo de videovigilancia.

Asimismo, fueron intervenidos los domos destinados a la celebración de actividades institucionales, empresariales y sociales, además de la Casita del Té, ubicada en el Jardín Japonés, uno de los espacios más emblemáticos y visitados del parque.

Como parte de una segunda etapa, dice la Presidencia que se ejecutarán nuevas intervenciones para completar el proceso de modernización del Jardín Botánico Nacional, con el propósito de continuar fortaleciendo su infraestructura y los servicios que ofrece a la ciudadanía.