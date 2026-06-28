Abinader entrega techado del Club Deportivo 30 de Mayo con inversión de RD$28 millones

En el centro el presidente de la República Luis Abinader junto a autoridades corta la cinta del remozamiento del techado del Club Deportivo 30 de Mayo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este domingo la entrega del techado del Club Deportivo 30 de Mayo, ubicado en el Distrito Nacional.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, informó que la obra, localizada en la calle Central del sector 30 de Mayo, requirió una inversión de 28,099,045.95 millones de pesos y destacó que forma parte de las más de 50 infraestructuras deportivas entregadas al país durante el último año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/whatsapp-image-2026-06-28-at-200402-2-28ce5a0b.jpeg Ministro de Deportes. Kelvin Cruz durante entrega del techado del Club Deportivo 30 de Mayo. (FUENTE EXTERNA)

"Esta es la obra número 55 que, en un año y diez meses, hemos entregado a la República Dominicana", expresó.

Asimismo, explicó que el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, le había manifestado la necesidad de construir un techado deportivo para esa comunidad.

Acciones oficiales

"Justo cuando estaba en el parque de al lado, Rafael Uribe me comentaba que, cuando usted se ubica en la Máximo Gómez o en la John F. Kennedy, ese cuadrante completo hasta la Luperón solo contaba con un multiuso", señaló.

Cruz anunció que en los próximos días el presidente Luis Abinader entregará siete techados multiusos más, como parte del proceso de fortalecimiento de la infraestructura deportiva nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/whatsapp-image-2026-06-28-at-200402-619eba10.jpeg Fachada del Club Deportivo 30 de Mayo. (FUENTE EXTERNA)

El funcionario sostuvo que la creación de estos espacios busca incentivar a los jóvenes a desarrollar sus habilidades, fomentar la práctica deportiva y ofrecerles oportunidades de crecimiento personal.

"Para que los jóvenes no caigan en las drogas. Eso es cambio, eso es transformación; es llevar herramientas efectivas para que no se pierdan en la delincuencia ni en el alcoholismo. Es mejor que estén enfocados en una mente sana y un cuerpo sano, practicando un deporte de calidad", afirmó.

Impacto comunitario

En la actividad participaron el presidente Luis Abinader; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; otras autoridades del ámbito deportivo y comunitarios del sector 30 de Mayo.

Con esta inauguración, el mandatario completó su segunda entrega de obras durante la jornada de este domingo. Horas antes dejó inaugurado un club deportivo y cultural en el sector El Millón, una infraestructura que, según las autoridades, beneficiará de manera directa a más de 1,000 personas y contribuirá al fortalecimiento de la práctica deportiva y la integración comunitaria en esa demarcación.

De su lado, el presidente del Club Deportivo 30 de Mayo, Pedro Julio Jones, expresó que la comunidad esperó durante medio siglo la construcción del techado y agradeció al presidente Luis Abinader por hacer realidad una obra que beneficiará a la juventud y a todos los residentes del sector.