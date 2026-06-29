Diputados aprueban en dos lecturas proyecto que deroga el artículo 61 del plan anticrisis

Una sesión de la Cámara de Diputados. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en dos lecturas consecutivas y de urgencia, el proyecto de ley que deroga el artículo 61 de la Ley 30-26, sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional (plan anticrisis).

Con la aprobación de esta iniciativa se restablece la aplicación del artículo 4 de la Ley 6-86 del 4 de marzo del 1986, mediante un proyecto de ley de la autoría de los diputados Rafael Castillo, Pedro Julio Alcántara y Amado Díaz.

El artículo 61 de la Ley 30-26 establecía que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) asumiría el control y la recaudación de los fondos correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons). En ese sentido, esa entidad sería responsable de recaudar el 1 % del valor de todas las obras, tanto públicas como privadas, así como el 1 % del salario de los trabajadores del sector.

Con la aprobación del proyecto de derogación se elimina esa disposición y se mantiene el régimen establecido en la Ley 6-86, la cual dispone que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) es la entidad encargada de la recaudación de esos fondos.

El proyecto de ley cita que: se restablece en todas sus partes la vigencia del texto original del artículo 4 de la Ley núm. 6-86, retornando la facultad de recaudación a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la administración de los pagos de pensiones al Consejo Técnico de Administración y Control de los Fondos del Área de la Construcción (Fopetcons).

De acuerdo con el presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, dicha ley "distorsiona" una institución importante por lo que consideró necesario la aplicación del proyecto que cambia el artículo.

"Por eso conversamos con diversos sectores, incluido el propio señor presidente de la República, como ustedes ven dos bancadas importantes buscan la prerrogativa de esa entidad y nosotros creemos que la propia lectura del proyecto indica el camino a seguir", dijo.

Asimismo, argumentó durante la sesión que el proyecto fuera liberado de ir a comisión.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley será remitido al Senado de la República para su conocimiento y eventual aprobación.

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