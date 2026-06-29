Gobierno facilita retorno al país de 65 dominicanos en vuelo humanitario desde Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez les dio la bienvenida a los ciudadanos que llegaron al país. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, recibió este lunes el vuelo humanitario que facilitó el retorno de los dominicanos afectados por los terremotos ocurridos en Venezuela.

La operación, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), permitió el retorno al país de 65 ciudadanos, entre ellos 55 dominicanos, nueve venezolanos con vínculos con República Dominicana y un norteamericano que retornará a su país, señala una nota de prensa.

El vuelo de la aerolínea Sky High, partió del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), en Santo Domingo.

Indica que el canciller Roberto Álvarez les dio la bienvenida a los ciudadanos que llegaron al país y le manifestó el compromiso del Gobierno con la protección de los dominicanos en el exterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/whatsapp-image-2026-06-29-at-84747-pm-1-929802f9.jpeg Dominicanos que retornan al país desde Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

Acciones oficiales

"Esta acción responde a las instrucciones del presidente Luis Abinader de ofrecer una respuesta oportuna, solidaria y efectiva ante circunstancias que pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de los connacionales", dijo Álvarez.

El funcionario destacó el trabajo realizado por todo un equipo del Ministerio de Defensa, al frente del teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el Mirex, a través del Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios que dirige el viceministro Opinio Díaz, para llevar ayuda a Venezuela y asistir a los dominicanos que se encuentran en ese país.

Los pasajeros fueron recogidos en Caracas por el viceministro Díaz, y la señora Rita Abinader, quienes al llegar a Venezuela fueron recibidos por el canciller venezolano Yván Gil Pinto, y el viceministro para América Latina, Mauricio Rodríguez.

Una misión especial, encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior del Mirex, Miguel Reyes Taveras, e integrada por un personal técnico del área está brindando asistencia a los dominicanos que requieren apoyo en la República Bolivariana de Venezuela.

Leer más Gobierno dominicano envía nuevo contingente de rescatistas a Venezuela