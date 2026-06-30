Abinader designa a Federico Cuello Camilo como embajador para coordinar adhesión de RD a la OCDE

El presidente Luis Abinader designó este martes a Federico Alberto Cuello Camilo como embajador en misión especial para los asuntos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y coordinador general del proceso de adhesión de la República Dominicana a ese organismo.

La designación está contenida en el decreto 438-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispone el nuevo cargo del diplomático.

El artículo 2 del decreto establece que la disposición será remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.

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Trayectoria de Cuello Camilo

Cuello Camilo cuenta con una trayectoria de 40 años en la administración pública, de los cuales 25 han sido como embajador en Ginebra, Bruselas, Nueva York, Londres, Doha y Seúl.

Además, ha desempeñado funciones durante cuatro años como viceministro de Reformas Económicas y Cooperación Internacional, cuatro años como economista del Banco Central, dos años como asesor económico del Ministerio de Economía y otros dos años como asesor económico de la Cámara de Diputados.

Ingresó a la carrera diplomática en 2012. Entre 1994 y 1998 participó en la gestión de la transición del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) hacia la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Actualmente coordina el proceso de alineación normativa de la República Dominicana con los estándares de la OCDE. Asimismo, ha participado como negociador comercial en tres de los cuatro principales tratados comerciales suscritos por el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/screenshot-2026-06-30-214745-22eb1798.png Decreto presidencial. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/screenshot-2026-06-30-214757-fbfc9689.png Decreto 438-26. (FUENTE EXTERNA) ‹ >