Abinader inaugura Foro de Inversión y destaca economía de RD como una de las más dinámicas de AL

El presidente Luis Abinader durante el Foro de Inversión de las Américas. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la noche de este miércoles la apertura del Foro de Inversión de las Américas, un evento que busca promover e impulsar alianzas estratégicas entre más de 52 países.

Durante el acto, el mandatario destacó que la economía de la República Dominicana continúa siendo una de las más dinámicas de América Latina y aseguró que el país se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos de la región.

"Los datos están ahí. Nuestra economía continúa siendo una de las más dinámicas de América Latina. Recibimos más de 11 millones de visitantes al año, consolidándonos también como uno de los principales destinos turísticos del hemisferio", expresó.

En su discurso, el presidente señaló que el foro surge en un momento decisivo para la economía mundial, marcado por la transformación del escenario global.

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Ante ese panorama, planteó que la pregunta clave es quiénes están preparados para convertir la incertidumbre en una oportunidad.

"Estoy convencido de que el continente de las Américas tiene la respuesta. Nuestra región posee recursos estratégicos, talento humano, capacidad productiva y una ubicación privilegiada para convertirse en uno de los grandes motores de crecimiento del siglo XXI. Pero necesitamos cooperación, visión y confianza", sostuvo.

Indicó que, por esa razón, el Foro de Inversión de las Américas nace como una plataforma para conectar ideas e instituciones.

Asimismo, destacó que el evento permitirá que gobiernos, inversionistas, empresas, organismos multilaterales y agencias de promoción de inversiones dialoguen, intercambien experiencias y fortalezcan la cooperación regional.

La confianza como moneda

El mandatario afirmó que uno de los pilares más importantes para promover la inversión es la confianza, ya que, según explicó, es lo que permite que el capital cruce fronteras.

"La confianza es la moneda más valiosa de la economía moderna. Convierte una idea en una inversión y una oportunidad en una empresa", afirmó.

Añadió que la confianza permite crear empleos, impulsar la innovación y apostar por el futuro.

A juicio del mandatario, la confianza se construye con estabilidad, transparencia y el cumplimiento de los compromisos, por lo que aseguró que esa ha sido la apuesta de la República Dominicana durante los últimos años.

Desarrollo

Abinader destacó que las zonas francas del país generan más de 200 mil empleos directos, representan más del 60 % de las exportaciones nacionales y se han convertido en uno de los principales motores de la transformación productiva.

También subrayó que la ubicación geográfica del país, su conectividad, la fortaleza de las zonas francas, los acuerdos comerciales y la calidad del capital humano permiten que la República Dominicana compita con éxito en una economía global.

El mandatario explicó que el foro busca fortalecer la capacidad colectiva para atraer inversiones de calidad, generar cadenas de valor más integradas y aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva etapa de la economía global.

"Porque las oportunidades no ocurren por casualidad; las oportunidades se crean, se construyen con trabajo y con cooperación, y se fundamentan en la convicción de que el desarrollo económico no consiste únicamente en reunir capitales; consiste en algo mucho más importante: reunir voluntades", concluyó.

En el evento también participó el economista de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, quien abordó la competitividad y la inversión en la era de la innovación.

Hausmann señaló que la tecnología evoluciona con gran rapidez y que la innovación es un proceso generalizado, por lo que las empresas invierten cada vez más en investigación y desarrollo.

Reconocimientos

Durante el acto, realizado en BlueMall, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) anunció la sexta edición de los reconocimientos a la inversión, con la premiación de empresas en las siguientes categorías:

Agroindustria: Helados Bon

Construcción: Cementos Progreso

Comercio: Groupe Bernard Hayot

Industria: Smurfit Westrock RD

Energía: Grupo Rensa Solar

Turismo: Macao Alto Resort

Sector financiero: Banco Promerica

Servicios: Horatio

Sostenibilidad: Grupo Iberostar

El acto contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; el economista venezolano Ricardo Hausmann, así como representantes del sector público y privado de más de 52 países y otras autoridades.

El evento es organizado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA).