Gobierno presenta proyecto de Autopista del Ámbar en Puerto Plata

En un encuentro con representantes del sector privado, cámaras empresariales, hoteleros y autoridades locales de Puerto Plata, el Gobierno presentó en la mañana de este jueves el proyecto Autopista del Ámbar.

De acuerdo a una nota de prensa, la reunión estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik.

Durante su intervención, el ministro Paliza destacó que la autopista representa una de las principales apuestas del Gobierno para cerrar la brecha de conectividad entre el Cibao y la Costa Atlántica. "Esta es una obra que Puerto Plata ha esperado por casi dos décadas. Con la Autopista del Ámbar reafirmamos el compromiso de este Gobierno de llevar infraestructura de calidad a las provincias productivas del país y de convertir a la Costa Atlántica en un polo de oportunidades para la inversión, el turismo y el empleo", expresó el ministro Paliza conforme indica la nota.

En tanto, el director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik, informó que la obra tendrá una inversión estimada de RD$32,000 millones y contará con cuatro carriles (dos por sentido). Asimismo, detalló que la autovía tendrá una velocidad de diseño de 100 km/h, estructuras especiales como túneles, e interconexión de tipo expreso, con un plazo de construcción de hasta 30 meses tras concluir el proceso de licitación pública nacional e internacional.

Rizik explicó que, una vez en operación, la vía permitirá reducir en aproximadamente una hora el tiempo de recorrido entre Santiago y Puerto Plata, y se proyecta un tránsito superior a 3.5 millones de vehículos anuales.

Impacto multisectorial

En materia de empleo, Paliza indicó que se estima que la vía generará 6,800 plazas —2,000 empleos directos durante la construcción y hasta 4,800 empleos indirectos inducidos, de acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el sector turismo, se proyecta un mayor aprovechamiento del Aeropuerto Internacional del Cibao, así como el fortalecimiento de Puerto Plata como puerto base para cruceros, además de facilitar el desarrollo de proyectos como Punta Bergantín y el acceso a destinos de la Costa Atlántica como Playa Dorada, Sosúa, Cabarete, Río San Juan y Cabrera.

Asimismo, el ministro señaló que habrá beneficios para los sectores agropecuario, manufacturero y logístico del Cibao, así como para los sectores de bienes raíces, salud y educación superior, dado que Santiago funge como principal hub de servicios médicos y universitarios de la región.

Proceso de licitación

El proceso de licitación pública nacional e internacional tiene una duración estimada de ocho meses, con inicio de construcción previsto para agosto de 2026.