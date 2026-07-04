Abinader deja en funcionamiento el Sistema 911 en Montecristi

El Sistema 911 brindará cobertura a los municipios de San Fernando de Montecristi, Castañuelas, Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo y Villa Vásquez. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este sábado la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en la provincia de Montecristi, con lo que el servicio amplía su cobertura a 27 provincias y alcanza al 94.64 % de la población del país.

La incorporación de Montecristi permitirá que más de 9.6 millones de ciudadanos tengan acceso al servicio gratuito de atención a emergencias, según informó el Gobierno mediante una nota de prensa.

La expansión forma parte del proceso de fortalecimiento del Sistema 911 iniciado en los últimos años, que incluyó la integración de Valverde, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor en 2020; Jarabacoa en 2022; Pedernales en 2025; y los municipios de Constanza y Jima Abajo en febrero de este año.

Durante el acto, el mandatario definió el Sistema 911 como el resultado de la articulación de distintas instituciones del Estado para responder de manera coordinada a las emergencias.

"Montecristi, que se está desarrollando desde el punto de vista industrial y se va a desarrollar más desde el punto de vista turístico, necesita el 911. Por eso llega el 911 aquí. Espero que se le dé el uso con responsabilidad, que los proteja y salve muchas vidas", expresó Abinader.

El director ejecutivo del Sistema 911, Rijo Gómez, afirmó que la llegada del servicio representa una mayor presencia del Estado en una provincia fronteriza de importancia estratégica.

Funcionamiento y cobertura

"Detrás de cada número, de cada cámara y de cada vehículo que hoy presentamos, hay algo mucho más importante: la promesa de que cada emergencia será atendida por todas las agencias necesarias para salvar la vida y los bienes", sostuvo.

El Sistema 911 explicó que las emergencias serán gestionadas desde centros de contacto y despacho, donde operadores, despachadores y supervisores aplicarán protocolos internacionales, con georreferenciación de llamadas y seguimiento de cada caso hasta su cierre.

El director de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, Juan Manuel Méndez García, destacó que la expansión acerca la atención prehospitalaria a más dominicanos y fortalece la capacidad de respuesta para residentes, trabajadores, comerciantes y turistas de la provincia.

El Sistema 911 brindará cobertura a los municipios de San Fernando de Montecristi, Castañuelas, Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo y Villa Vásquez, con una población beneficiada de 157,589 habitantes, completando así la cobertura en toda la provincia.