En el Cibao, Abinader inaugura el 9-1-1, carreteras y un centro UASD

El presidente Luis Abinader desarrolló el fin de semana una agenda de inauguraciones en las provincias de Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, en las que puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 e inauguró una carretera, el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y recibió un reconocimiento del sector ganadero por el impulso a la producción de leche.

El sábado, el jefe de Estado dejó en funcionamiento el Sistema 9-1-1 en Montecristi, un servicio que ya abarca el 94.64 % del país.

En esa provincia también entregó la carretera Palo Verde-Laguna Verde, obra que está vinculada a proyectos de gran impacto como el puerto de Manzanillo.

Carretera en Dajabón

Ayer domingo, entregó la carretera Cruce La Lana-Manuel Bueno-El Aguacate, que mejora la conexión entre Dajabón y Santiago Rodríguez y beneficia a las comunidades de Cruce La Lana, La Lana, Manuel Bueno y El Aguacate.

Abinader afirmó que la vía constituye una apuesta por el desarrollo de una zona olvidada y sostuvo que sin infraestructura era imposible crear las condiciones para su crecimiento económico y social.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que la primera etapa comprende 10 kilómetros, con una inversión superior a 670 millones de pesos e incluye cuatro puentes. Añadió que ya están en ejecución los 12 kilómetros restantes hasta Loma de Cabrera, además de otras obras viales. La carretera facilitará el transporte de la producción agropecuaria, reducirá los costos logísticos y mejorará la conectividad de las comunidades fronterizas.

670 MM Es el costo de la primera etapa de la carretera Cruce La Lana-Manuel Bueno-El Aguacate.

Centro UASD

El mandatario inauguró el nuevo Centro UASD Santiago Rodríguez, construido por el Ministerio de Vivienda con una inversión de RD$737 millones y con capacidad para 1,026 estudiantes.

Abinader destacó que la expansión de la UASD busca evitar que los jóvenes deban trasladarse a otras provincias para cursar una carrera universitaria, reduciendo costos para las familias y contribuyendo a disminuir la migración interna. Asimismo, anunció que el Gobierno continuará ampliando la presencia de la universidad estatal en la región.

Reconocimiento

De igual manera, el jefe de Estado recibió un reconocimiento de la Cooperativa Agropecuaria de la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste (Coopfedegano) por su respaldo al sector y por promover la incorporación de leche de producción nacional al Programa de Alimentación Escolar.

Durante el acto, Abinader calificó a la cooperativa como un ejemplo para el país y reiteró el compromiso del Gobierno de seguir apoyando a los productores.