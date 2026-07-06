Gobierno aprueba política presupuestaria para 2027 con prioridad en gasto social e inversión pública

Ministro de la Presidencia, Jose Ignacio Paliza durante rueda de prensa por al concluir la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El Gobierno aprobó la noche de este lunes la Política Presupuestaria Anual para el 2027 para dar inicio a la formulación del Presupuesto General del Estado del próximo año, que priorizará el gasto social, la inversión pública y la continuidad de las principales obras de infraestructura en ejecución.

El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al concluir la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, que estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

Paliza explicó que el instrumento da cumplimiento a la Ley Orgánica de Presupuesto y responde a una visión de largo plazo alineada con los objetivos de Meta RD 2036.

Indicó que el presupuesto estará orientado a fortalecer el capital humano, desarrollar infraestructura, elevar la productividad y consolidar las instituciones públicas, con énfasis en proyectos que tengan impacto directo en la calidad de vida de la población y en la competitividad del país.

Entre las prioridades para 2027 destacó que se mantendrá la inversión en educación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto (PIB).

Además, el Gobierno continuará impulsando el Plan Horizonte 2034 para elevar los años efectivos de aprendizaje, junto con la construcción y ampliación de planteles escolares, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.

En salud, continuará la construcción y culminación de hospitales estratégicos, especialmente los vinculados a la red traumatológica, además del fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas de protección social dirigidos a las familias, especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad.

En materia de infraestructura, Paliza señaló que el Gobierno continuará impulsando proyectos de movilidad, entre ellos el sistema integrado de transporte de Santiago, además de otras obras viales actualmente en ejecución y proyectos de mejoramiento de viviendas. Agregó que la inversión pública también incluirá recursos para la construcción de acueductos y sistemas de saneamiento, como parte del fortalecimiento de los servicios básicos.

Monto del presupuesto sin definir

Asimismo, informó que el presupuesto contemplará mayores recursos para fortalecer el Poder Judicial, la seguridad ciudadana y la seguridad fronteriza, incluyendo la continuación de la verja perimetral inteligente en la frontera y nuevos centros correccionales.

Al ser consultado sobre el monto que tendrá el Presupuesto General del Estado para 2027, Paliza aclaró que todavía no ha sido definido, ya que el proceso apenas comienza. Explicó que la aprobación de la política presupuestaria constituye la primera etapa prevista en la Ley Orgánica de Presupuesto, en la que se establecen los lineamientos generales y se solicita a las instituciones elaborar sus propuestas de gasto.

Agregó que el Consejo de Ministros volverá a reunirse antes del plazo constitucional para conocer el proyecto definitivo, momento en el que se anunciará el tamaño del presupuesto que será remitido al Congreso Nacional.

Economía crecería 4.8 % en 2027

Durante la rueda de prensa, el viceministro de de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Alexis Cruz, presentó los principales supuestos macroeconómicos que servirán de base para elaborar el presupuesto del próximo año.

Explicó que la economía dominicana acumuló un crecimiento de 4.2 % hasta mayo de este año, desempeño que calificó como una muestra de resiliencia y que esperan mantener durante el resto de 2026.

Para 2027, las proyecciones oficiales estiman un crecimiento económico cercano al 4.8 %, mientras que la inflación se mantendría dentro del rango meta establecido por el Banco Central.

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Cruz indicó que el gasto de capital seguirá siendo una prioridad por su impacto en el dinamismo de la economía y afirmó que, con la aprobación de la política presupuestaria, el Gobierno inició formalmente el proceso de formulación del Presupuesto General del Estado correspondiente a 2027, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto.