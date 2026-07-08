×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Autopista del Ámbar
Autopista del Ámbar

El Gobierno adjudica por RD$28,800 MM la Autopista del Ámbar, obra que unirá Santiago y Puerto Plata

La Autopista del Ámbar tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa

    Expandir imagen
    El Gobierno adjudica por RD$28,800 MM la Autopista del Ámbar, obra que unirá Santiago y Puerto Plata
    Imagen de cómo será la Autopista del Ámbar, que tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa. (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno adjudicó al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. el contrato para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, un proyecto de infraestructura valorado en 28,800 millones de pesos que busca reducir más de 30 minutos el recorrido entre Santiago y la costa atlántica, además de fortalecer la conexión logística y turística entre el Cibao y Puerto Plata.

    La adjudicación fue realizada por el Fideicomiso RD Vial al concluir la Licitación Pública Nacional FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0010, convocada en noviembre de 2025 junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

    Según el resultado del proceso, el consorcio obtuvo la mayor puntuación técnica y económica al cumplir con los criterios establecidos en el pliego de condiciones.

    El procedimiento de contratación se desarrolló durante aproximadamente ocho meses y reunió a tres grandes consorcios integrados por 10 empresas nacionales e internacionales, en uno de los procesos competitivos de infraestructura vial de mayor dimensión impulsados por RD Vial y el MOPC.

    De acuerdo con la información suministrada por el fideicomiso, la licitación contó con el acompañamiento de una Comisión de Veeduría Ciudadana designada mediante el Decreto 298-26, integrada por Franklin Báez Brugal, José Radhamés García González y Pedro Silverio.

    También participaron peritos especializados en las áreas técnica, financiera y legal, así como un notario público en los actos del procedimiento.

    • El proceso incluyó etapas de consultas, respuestas, observaciones, enmiendas y evaluaciones sucesivas, antes de que se adoptara la decisión definitiva conforme al pliego de condiciones y a la legislación sobre compras públicas.
    RELACIONADAS

    Sobre la autopista

    La Autopista del Ámbar tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa mediante una vía concebida con estándares modernos de diseño y seguridad.

    Las autoridades estiman que la nueva infraestructura mejorará el acceso a los polos turísticos de Puerto Plata y Sosúa, facilitará el transporte de mercancías entre el Cibao y los puertos del norte, incrementará la competitividad de las zonas francas y de la industria de Santiago y reducirá los tiempos de traslado de la producción agrícola hacia los mercados y centros de distribución.

    Durante la fase de construcción también se proyecta la creación de empleos y oportunidades para empresas vinculadas a la construcción, la supervisión, la tecnología y la seguridad vial, mediante un esquema de financiamiento estructurado a través del Fideicomiso RD Vial.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.