El Gobierno adjudica por RD$28,800 MM la Autopista del Ámbar, obra que unirá Santiago y Puerto Plata

Imagen de cómo será la Autopista del Ámbar, que tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno adjudicó al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. el contrato para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, un proyecto de infraestructura valorado en 28,800 millones de pesos que busca reducir más de 30 minutos el recorrido entre Santiago y la costa atlántica, además de fortalecer la conexión logística y turística entre el Cibao y Puerto Plata.

La adjudicación fue realizada por el Fideicomiso RD Vial al concluir la Licitación Pública Nacional FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0010, convocada en noviembre de 2025 junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Según el resultado del proceso, el consorcio obtuvo la mayor puntuación técnica y económica al cumplir con los criterios establecidos en el pliego de condiciones.

El procedimiento de contratación se desarrolló durante aproximadamente ocho meses y reunió a tres grandes consorcios integrados por 10 empresas nacionales e internacionales, en uno de los procesos competitivos de infraestructura vial de mayor dimensión impulsados por RD Vial y el MOPC.

De acuerdo con la información suministrada por el fideicomiso, la licitación contó con el acompañamiento de una Comisión de Veeduría Ciudadana designada mediante el Decreto 298-26, integrada por Franklin Báez Brugal, José Radhamés García González y Pedro Silverio.

También participaron peritos especializados en las áreas técnica, financiera y legal, así como un notario público en los actos del procedimiento.

El proceso incluyó etapas de consultas, respuestas, observaciones, enmiendas y evaluaciones sucesivas, antes de que se adoptara la decisión definitiva conforme al pliego de condiciones y a la legislación sobre compras públicas.

Sobre la autopista

La Autopista del Ámbar tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa mediante una vía concebida con estándares modernos de diseño y seguridad.

Las autoridades estiman que la nueva infraestructura mejorará el acceso a los polos turísticos de Puerto Plata y Sosúa, facilitará el transporte de mercancías entre el Cibao y los puertos del norte, incrementará la competitividad de las zonas francas y de la industria de Santiago y reducirá los tiempos de traslado de la producción agrícola hacia los mercados y centros de distribución.

Durante la fase de construcción también se proyecta la creación de empleos y oportunidades para empresas vinculadas a la construcción, la supervisión, la tecnología y la seguridad vial, mediante un esquema de financiamiento estructurado a través del Fideicomiso RD Vial.