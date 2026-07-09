Presidente Abinader inaugurará varias obras este fin de semana en Samaná

Presidente Luis Abinader abrazando a una señora en uno de sus recorridos. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader desarrollará este sábado 11 de julio una agenda de trabajo en la provincia de Samaná, centrada en la inauguración de obras educativas, deportivas y turísticas, como parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la infraestructura y promover el desarrollo de la provincia.

La agenda iniciará a las 11:00 de la mañana con una visita a la Jornada de Inclusión Social Primero Tú de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), que se realizará en el Politécnico Zuleica Acosta, en el municipio de Santa Bárbara, de acuerdo a un comunicado.

Posteriormente, el mandatario visitará el programa Familia Inclusiva en el barrio Wilmore y, luego encabezará una asamblea con comunitarios en el marco del programa Gobierno Contigo.

Más adelante, el jefe de Estado inaugurará el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García, una infraestructura que brindará a estudiantes, docentes y a la comunidad un espacio seguro y adecuado para la realización de actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas.

Obras educativas y deportivas

También dejará inaugurado el remozamiento del estadio municipal, infraestructura destinada a promover el deporte, fortalecer la integración comunitaria y brindar a la juventud un espacio digno para la práctica de actividades recreativas y deportivas.

Asimismo, sostendrá un encuentro con estudiantes de liceos públicos y colegios privados en el Polideportivo Municipal, con quienes intercambiará impresiones sobre educación, liderazgo, formación académica y las oportunidades que impulsa el Gobierno para el desarrollo de la juventud dominicana.

La jornada continuará en el municipio de Las Terrenas, donde el gobernante inaugurará la Escuela Minerva Mirabal, ubicada en el sector La Ceiba, una obra que ampliará el acceso a una educación de calidad al incorporar modernos espacios para el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuir a mejorar las condiciones educativas de la comunidad.

También inaugurará el techado de la Escuela Luis Emilio Vanderhort, obra destinada a fortalecer la infraestructura educativa y ampliar los espacios para actividades escolares y comunitarias.

La agenda concluirá con la participación del mandatario en la inauguración del

y en el

para la construcción del

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