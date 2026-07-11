El presidente Luis Abinader promete impulsar proyectos de agua y obras viales en Samaná

El presidente Luis Abinader se comprometió este sábado a dar seguimiento a las principales necesidades que enfrentan los residentes de la provincia Samaná, especialmente las relacionadas con el abastecimiento de agua y la infraestructura vial.

El mandatario se refirió a la situación al encabezar un encuentro con comunitarios, donde aclaró que las solicitudes realizadas durante estas reuniones no implican una aprobación automática, sino que serán evaluadas en función de su urgencia y de la disponibilidad de recursos del Estado.

"Vamos a tratar de atender muchos de estos requerimientos, especialmente los que son urgentes y prioritarios. Pero ustedes saben que el Gobierno tiene recursos limitados y las necesidades de las comunidades son ilimitadas", expresó Abinader.

El jefe de Estado reconoció que uno de los principales problemas que enfrenta la comunidad es el acceso al agua, por lo que consideró que esta situación debe atenderse de manera inmediata, sin esperar soluciones de largo plazo.

Proyectos de agua en Samaná

Asimismo, resaltó la importancia de intervenir la carretera interna que comunica los municipios de Sánchez y Las Terrenas.

Durante el encuentro celebrado en la Gobernación de Samaná, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, afirmó que en los últimos seis años el Gobierno ha invertido más de 1,000 millones de pesos en proyectos de agua en la provincia, una cifra que, según explicó, es cinco veces mayor a las inversiones realizadas anteriormente.

Arnaud anunció que en Las Terrenas se prevé concluir, en aproximadamente dos meses, el sistema de alcantarillado y ejecutar la ampliación del acueducto, con una inversión estimada en 1,800 millones de pesos para mejorar la distribución de agua.

También aseguró que este año será concluido el acueducto del municipio de Sánchez y que, en Santa Bárbara de Samaná, se realizan trabajos de reparación de equipos para restablecer el funcionamiento total del sistema.

Además, adelantó que la ampliación del acueducto de Las Galeras será llevada a licitación durante el último trimestre de este año.

Inauguración de instalaciones deportivas

En la jornada también se plantearon necesidades relacionadas con el asfaltado de calles, la construcción de mercados municipales y muelles pesqueros, así como soluciones para los vertederos y las cañadas.

Como parte de su agenda en la provincia, el presidente Abinader también inauguró el remozamiento del play municipal de Samaná.

La obra fue ejecutada con una inversión de 14.4 millones de pesos e incluyó la construcción de una verja perimetral, el acondicionamiento del terreno de juego, el techado de las gradas, la instalación de iluminación y la pintura de la infraestructura deportiva.

Durante el acto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que la obra forma parte del programa de recuperación de instalaciones deportivas impulsado por el Gobierno para fomentar la práctica del deporte entre niños y jóvenes en todo el país.

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