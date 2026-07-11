Geanilda Vázquez: "Las protestas no son contra el Gobierno''

Para la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vázquez, las protestas registradas en los últimos días no son contra el Gobierno, sino que responden a situaciones específicas ocurridas en el territorio nacional.

"Yo creo que no es contra el Gobierno; es contra algunas cosas que se están dando", expresó este sábado la funcionaria, al referirse a los cacerolazos y a la manifestación realizada el pasado jueves en los alrededores de la Plaza de la Bandera.

En relación con el asesinato a quemarropa del joven Darlin Manuel Mercado a manos de un miembro de la Policía Nacional, hecho que ha generado amplia indignación en la población, Vázquez señaló que el Gobierno tomó medidas para garantizar que la investigación llegue "hasta las últimas consecuencias".

Reacción oficial

En cuanto a las críticas en torno al Código Penal, la coordinadora del Gabinete de Política Social reiteró que el presidente acordó que se realizaran una serie de modificaciones a la pieza.

"Eso hace que el Gobierno sea empático con la población. Lo que le duele al pueblo le duele al presidente", enfatizó.

En ese sentido, afirmó que se está actuando en consecuencia para dar solución a los temas que afectan a la población.

Agregó, además, que las protestas forman parte del propio ejercicio democrático y de las demandas de la ciudadanía.

Compromiso social

Vázquez se expresó en estos términos al participar en una jornada del programa Gobierno Contigo, celebrada en el municipio de Santa Bárbara, provincia Samaná.

La funcionaria señaló que están desarrollando diversos programas para beneficiar a la comunidad.

"Estamos construyendo callejones, reparando viviendas, llevando Senasa, la tarjeta de solidaridad y otros programas del Gobierno", precisó.

Indicó, además, que donaron al hospital municipal más de 15 millones de pesos en medicamentos y que se construirá una sede del Consejo Nacional para la Persona Envejeciente en Samaná.

Destacó que estas iniciativas benefician a miles de personas en condición de vulnerabilidad.