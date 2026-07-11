Abinader defiende las ayudas sociales en medio de las quejas por los nuevos impuestos

El presidente Luis Abinader durante su discurso en la jornada de inclusión social Primero Tú ( DIARIO LIBRE/SAMIL DOMINICI )

En medio de las quejas de un sector de la población por la aplicación de nuevas medidas impositivas para aumentar las recaudaciones del Estado, el presidente Luis Abinader defendió este sábado las ayudas sociales que ofrece el Gobierno.

Al encabezar una nueva edición de la jornada de inclusión social Primero Tú, celebrada en el municipio de Santa Bárbara de Samaná, el mandatario afirmó que el Gobierno está para servir a la población, especialmente a quienes más lo necesitan.

"Estamos para servir, servir al pueblo y especialmente a quienes más lo necesitan", expresó.

En ese sentido, Abinader instó a los comunitarios a conocer las instituciones del Gobierno y a convertirse en agentes multiplicadores, para que sepan a dónde acudir cuando enfrenten situaciones que los afecten.

El jefe de Estado resaltó que más de 20 instituciones gubernamentales participaron en la jornada coordinada por la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia (Propeep) celebrada en el Politécnico Zuleica Acosta, con el propósito de orientar a la ciudadanía sobre los programas y servicios a su disposición.

Entre las instituciones participantes se encontraba el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) y el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Según las autoridades, más de 3,000 personas fueron beneficiadas con la jornada de inclusión social "Primero Tú".

Además, se repararon y remozaron 35 viviendas y se construyeron cuatro casas.

Proyectos de desarrollo en Samaná

Abinader afirmó que Samaná está viviendo un proceso de transformación impulsado por el desarrollo de importantes proyectos.

Entre ellos, mencionó la construcción del puerto de Arroyo Barril y la remodelación de la terminal portuaria de Samaná, iniciativas que, a su juicio, garantizarán la creación de empleos en la provincia.

Además, destacó las obras de rehabilitación de la principal avenida de la demarcación, la remodelación del hospital, la entrega de títulos de propiedad y otras iniciativas con las que el Gobierno busca mejorar la calidad de vida de la población.

Asamblea con comunitarios

Además de encabezar la jornada de inclusión social, el mandatario sostuvo una asamblea con comunitarios en la Gobernación de Samaná, como parte de su agenda en la provincia.