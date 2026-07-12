Presidente Abinader afirma que en 2028 dejará un país "mejor que el que encontró" en 2020

El presidente Luis Abinader afirmó este domingo que dejará en 2028 una República Dominicana mejor que la que encontró en 2020, cuando asumió su primer mandato, resaltando la reducción de la pobreza, el blindaje de la Constitución, el avance de proyectos de infraestructura y el control de la corrupción, que según dijo, son pilares de su legado.

"Yo pienso que voy a dejar un país mejor que el que encontré; con problemas, claro que todavía con muchos retos, pero mejor que el que encontré y donde la gente pueda vivir mejor", manifestó el mandatario durante una entrevista realizada por los periodistas Edith Febles y José Monegro en Telesistema, canal 11.

Asimismo, rechazó encasillar su obra de gobierno en un solo elemento y en su lugar repasó las transformaciones que considera clave en materia económica, institucional y social.

En lo relativo al fortalecimiento institucional y reformas, el presidente destacó el blindaje constitucional con la última reforma a la Carta Magna como uno de sus mayores legados institucionales.

Mencionó la Reforma policial insistiendo en la necesidad de continuar la transformación de la debido a las demandas sociales existentes.

También aludió la lucha anticorrupción, asegurando que el equipo de gobierno continúa ejecutando controles estrictos para evitar que se relajen los criterios de transparencia.

En lo relativo a la economía, infraestructura y mejoría de la calidad de vida de los dominicanos, el Jefe de Estado resaltó la reducción de la pobreza al señalar que a su llegada al poder en 2020 se situaba en un 26 % y en lo que lleva de su gestión se redujo al 16%.

"Esos son los números, esas son las transformaciones y es lo que yo siempre hablo de cambiar ese círculo el círculo vicioso del subdesarrollo por un círculo virtuoso del desarrollo", enfatizó.

De igual manera, dijo que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el país está casi en "hambre cero".

El dignatario presentó avance en materia de salud al asegurar que el 93 % de los dominicanos ya cuenta con un seguro médico.

En materia de infraestructura puso como ejemplo el desarrollo de Manzanillo como una gran zona industrial y energética, junto con la transformación turística y logística de Pedernales.

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