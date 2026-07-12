El presidente Luis Abinader cumple 59 años este domingo

Con una fotografía de su infancia y otra actual en una pose similar, el presidente Luis Abinader agradeció las felicitaciones y muestras de cariño recibidas por su cumpleaños. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, cumple este domingo 12 de julio 59 años de edad, ocasión en la que ha recibido múltiples mensajes de felicitación y buenos deseos por parte de funcionarios, dirigentes políticos y ciudadanos a través de las redes sociales.

A través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram, Abinader agradeció las muestras de cariño recibidas.

En su mensaje, el mandatario expresó su gratitud a Dios y a quienes han formado parte de su trayectoria personal y profesional.

"Hoy celebro un año más de vida. Solo puedo dar gracias a Dios, a mi familia y a todas las personas que, de una forma u otra, han sido parte de este camino. Gracias por sus felicitaciones, sus buenos deseos y el cariño de siempre. Los recibo con mucha gratitud", escribió el mandatario.

La publicación estuvo acompañada de una composición fotográfica que muestra el paso del tiempo. En una de ellas aparece siendo un niño, durante la celebración de un cumpleaños en 1967 (año en que nació), mientras que en la otra se le observa en una imagen actual, recreando una pose similar.

Entre las primeras felicitaciones figura la de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien dedicó un mensaje al mandatario en su cuenta de X.

"¡Feliz cumpleaños, señor presidente! Celebro su vida y agradezco la oportunidad de acompañarle en el compromiso de servir a nuestro país. Su liderazgo y dedicación han sido un ejemplo para quienes compartimos la responsabilidad de trabajar cada día por la República Dominicana", escribió la vicepresidenta.

¡Feliz cumpleaños, señor presidente!



Celebro su vida y agradezco la oportunidad de acompañarle en el compromiso de servir a nuestro país. Su liderazgo y dedicación han sido un ejemplo para quienes compartimos la responsabilidad de trabajar cada día por la República Dominicana.... pic.twitter.com/zWcDmygnQY — Raquel Peña (@RaquelPenaVice) July 12, 2026

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, también felicitó al mandatario mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió una fotografía de ambos, con palabras de reconocimiento a su vida, su familia y su compromiso con Dios y el país.

"Hoy celebro tu vida, nuestra historia juntos, tu alma noble y tu entrega a Dios, a nuestro país y a nuestras hijas. Hasta el infinito mi amorzote", escribió Arbaje en su publicación.

Hoy celebro tu vida, nuestra historia juntos, tu alma noble y tu entrega a Dios, a nuestro pais y a nuestras hijas. Hasta el infinito mi amorzote . pic.twitter.com/mqLvCHyTIs — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) July 12, 2026

Las cuentas oficiales de la Presidencia de la República también se unieron este domingo a las felicitaciones dirigidas a Abinader.

A través de sus redes sociales, la institución compartió un mensaje de felicitación acompañado de una fotografía del mandatario cuando era niño, en la que aparece soplando las velas de un bizcocho durante la celebración de uno de sus cumpleaños.

Hoy extendemos nuestras felicitaciones al presidente @LuisAbinader, con nuestros mejores deseos de salud, paz y fortaleza para seguir sirviendo a la República Dominicana.



¡Feliz cumpleaños, señor Presidente! pic.twitter.com/LrbsWr50jr — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) July 12, 2026

El PRM envía sus felicitaciones

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización a la que pertenece el jefe de Estado, también felicitó a Abinader mediante sus redes sociales.

"Celebramos con alegría el cumpleaños de nuestro compañero presidente de la República, @luisabinader. Agradecemos su dedicación y firme compromiso con el bienestar de la nación. Que Dios derrame abundantes bendiciones, salud y sabiduría sobre usted en este nuevo año de vida", publicó la organización política.

Celebramos con alegría el cumpleaños de nuestro compañero presidente de la República @luisabinader.



Agradecemos su dedicación y firme compromiso con el bienestar de la nación. Que Dios derrame abundantes bendiciones, salud y sabiduría sobre usted en este nuevo año de vida. pic.twitter.com/wjEDwUAk1j — PRM (@PRM_Oficial) July 12, 2026

Trayectoria del mandatario

Luis Abinader nació el 12 de julio de 1967. Está casado con la primera dama, Raquel Arbaje, y es padre de tres hijas: Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita. Es hijo del fallecido empresario y dirigente político José Rafael Abinader W. y de Rosa Sula Corona C.

Realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio Loyola y obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Posteriormente cursó estudios de postgrado en Gerencia de Proyectos en el Instituto Arthur D. Little, en Cambridge, Massachusetts. Además, realizó estudios de Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y de Gerencia Avanzada en Dartmouth College, en New Hampshire.

Con una amplia trayectoria en el sector turístico, fue presidente ejecutivo del Grupo Abicor, empresa familiar que desarrolló y operó importantes proyectos turísticos en la República Dominicana. También presidió la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete y formó parte del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), así como de la Fundación Universitaria O&M.

En el ámbito político, fue elegido vicepresidente del entonces Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 2005 y candidato vicepresidencial de esa organización para las elecciones de 2012. En 2015 fue escogido candidato presidencial del PRM, tras obtener más del 70 % de los votos en la convención interna.

El 5 de julio de 2020 fue electo presidente de la República Dominicana con el 52.52 % de los votos. En el 2024 fue reelegido como gobernante.

El PRM envía sus felicitaciones

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El Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización a la que pertenece el jefe de Estado, también felicitó a Abinader mediante sus redes sociales.

"Celebramos con alegría el cumpleaños de nuestro compañero presidente de la República, @luisabinader. Agradecemos su dedicación y firme compromiso con el bienestar de la nación. Que Dios derrame abundantes bendiciones, salud y sabiduría sobre usted en este nuevo año de vida", publicó la organización política.

Celebramos con alegría el cumpleaños de nuestro compañero presidente de la República @luisabinader.



Agradecemos su dedicación y firme compromiso con el bienestar de la nación. Que Dios derrame abundantes bendiciones, salud y sabiduría sobre usted en este nuevo año de vida. pic.twitter.com/wjEDwUAk1j — PRM (@PRM_Oficial) July 12, 2026

Trayectoria del mandatario

Luis Abinader nació el 12 de julio de 1967. Está casado con la primera dama, Raquel Arbaje, y es padre de tres hijas: Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita. Es hijo del fallecido empresario y dirigente político José Rafael Abinader W. y de Rosa Sula Corona C.

Realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio Loyola y obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Posteriormente cursó estudios de postgrado en Gerencia de Proyectos en el Instituto Arthur D. Little, en Cambridge, Massachusetts. Además, realizó estudios de Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y de Gerencia Avanzada en Dartmouth College, en New Hampshire.

Con una amplia trayectoria en el sector turístico, fue presidente ejecutivo del Grupo Abicor, empresa familiar que desarrolló y operó importantes proyectos turísticos en la República Dominicana. También presidió la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete y formó parte del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), así como de la Fundación Universitaria O&M.

En el ámbito político, fue elegido vicepresidente del entonces Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 2005 y candidato vicepresidencial de esa organización para las elecciones de 2012. En 2015 fue escogido candidato presidencial del PRM, tras obtener más del 70 % de los votos en la convención interna.

El 5 de julio de 2020 fue electo presidente de la República Dominicana con el 52.52 % de los votos. En el 2024 fue reelegido como gobernante.