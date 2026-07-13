Raquel Peña viajará este martes a Washington para abordar cooperación en salud con EE. UU.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, viajará este martes a Washington, Estados Unidos, para sostener una reunión con el secretario de Salud y Servicios Humanos de ese país, Robert F. Kennedy Jr., informó la noche de este lunes la Presidencia.

El encuentro tiene como propósito intercambiar experiencias y abordar estrategias gubernamentales orientadas al fortalecimiento de los sistemas de salud y a la prevención de enfermedades.

Dijo que la visita forma parte de la agenda permanente de trabajo del Gabinete de Salud, encabezado por Peña, para fortalece el compromiso del Gobierno de continuar ampliando las políticas públicas en materia sanitaria mediante la cooperación con socios internacionales.

Participantes y temas

En la reunión también participarán la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, y el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Víctor Atallah.

"El encuentro se enmarca en los esfuerzos impulsados por la gestión del presidente Luis Abinader para consolidar un sistema de salud cada vez más accesible, eficiente y centrado en la prevención. Asimismo, busca promover iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la capacidad de respuesta ante los principales desafíos en materia de salud pública", refiere el documento.

Tema central

Uno de los temas centrales será la iniciativa Make America Healthy Again (MAHA), impulsada por la administración estadounidense para hacer frente al aumento de las enfermedades crónicas mediante políticas enfocadas en la prevención, la promoción de estilos de vida saludables y el acceso de las familias a información que favorezca mejores decisiones para el cuidado de su salud.

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Asimismo, ambas delegaciones intercambiarán experiencias sobre programas dirigidos a reducir los factores de riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles, fortalecer la atención primaria, promover la educación sanitaria y desarrollar estrategias que permitan mejorar los indicadores de salud de sus respectivas poblaciones.

Según explica una nota de prensa, la visita también representa una oportunidad para fortalecer los lazos de cooperación entre la República Dominicana y Estados Unidos en áreas de interés común relacionadas con la salud pública, la innovación en políticas sanitarias y el intercambio de conocimientos técnicos que contribuyan al desarrollo de sistemas de salud más sostenibles.