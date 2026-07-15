Presidente Abinader resalta retos del crecimiento económico durante apertura de la XXXV Expo Amaprosan 2026

Abinader deja inaugurada la XXXV edición de Expo Amaprosan 2026 en Santiago ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader afirmó la noche de este miércoles que el crecimiento económico que experimenta la República Dominicana plantea nuevos desafíos en infraestructura, comercio y servicios.

Al dejar inaugurada la XXXV edición de Expo Amaprosan 2026, organizada por la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), el mandatario exhortó a los distintos sectores a adaptarse a las nuevas realidades para sostener el desarrollo del país.

Sostuvo que el Gobierno debe continuar acompañando a los sectores productivos para garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible.

Abinader indicó que el dinamismo inmobiliario registrado en Santiago y otras ciudades ha impulsado la economía nacional, pero también demanda mayores inversiones en infraestructura, una planificación urbana más eficiente y mejores servicios públicos.

Asimismo, señaló que el comercio, especialmente las pequeñas y medianas empresas, enfrenta el desafío de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, por lo que aseguró que el Gobierno continuará respaldando ese proceso.

El gobernante manifestó que las decisiones adoptadas por su administración buscan favorecer el interés nacional, aunque reconoció que algunas medidas pueden representar beneficios para determinados sectores y retos para otros.

Durante su intervención también destacó las principales obras que ejecuta el Gobierno en Santiago, entre ellas la transformación del entorno del mercado Hospedaje Yaque y la ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable.

Según dijo, ambas iniciativas contribuirán a elevar la calidad de vida de la población.

La feria

La feria, celebrada desde hoy miércoles 15 hasta el próximo domingo 19 de julio en el Parque Central de Santiago, tiene como lema "Comercio, Industria y Sociedad: pilares del desarrollo".

Expo Amaprosan atrae a más de 125 mil visitantes anualmente y cuenta con más de 20 mil metros cuadrados de espacio, abarcando sectores alimenticios, del hogar, automovilísticos, ganaderos, bancarios, tecnología, entre otros. Para esta edición se proyecta ampliar la cifra de visitantes.

Además durante los cinco días de feria se incluirán charlas, talleres, conferencias educativas, espectáculos y actividades recreativas para toda la familia, conciertos artísticos, áreas infantiles, entre otros atractivos en su Parador Cultural.

El horario de la feria será de 10:00 a.m. a 12:00 de la noche y concluye con los conciertos artísticos.

Mayoristas

La presidenta de la institución organizadora del evento, Hilsa López Olivares, destacó el compromiso de la entidad con el fortalecimiento del comercio mayorista, el respaldo a los pequeños comerciantes y la promoción del emprendimiento.

Además, valoró las inversiones que desarrolla el Gobierno en Santiago, en especial la remodelación del mercado de la Hospedaje Yaque y la intervención del entorno de Nueva York Chiquito.

Consideró que favorecerán el ordenamiento urbano y el desarrollo económico de la ciudad.

Feria dedicada al Grupo Bocel

La trigésima quinta edición de Expo Amaprosan está dedicada al Grupo Bocel, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y sus aportes al desarrollo de la industria alimentaria dominicana.

Durante el acto, el presidente del comité organizador, Julio César Pérez Mata, destacó que la muestra se ha consolidado como uno de los principales escenarios comerciales de la región Norte.

Resaltó que el evento, además, ofrece una agenda de actividades culturales, educativas y recreativas.

La ceremonia de apertura fue bendecida por monseñor Amauri Rosario Henríquez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros.

Reconocimientos

En el marco de la inauguración fueron entregadas placas de reconocimiento al presidente Luis Abinader, al Grupo Bocel, a cuya empresa fue dedicada esta edición de la feria, y a Agropecuaria Fernández Muñoz (Agrofem), por sus aportes al desarrollo del sector.