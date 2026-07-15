Raquel Peña viaja a España para promover inversiones y fortalecer alianzas

La vicepresidenta Raquel Peña conversa con el embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de España y el Principado de Andorra, Tony Raful, a su llegada a la nación ibérica. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, arribó a España, donde desarrollará una agenda oficial este miércoles y jueves con la finalidad de fortalecer la cooperación entre los sectores públicos y privados, así como promover la inversión extranjera en el país.

La visita de la vicemandataria también tiene entre sus objetivos, consolidar alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad y el desarrollo sostenible en el territorio nacional.

Según un comunicado de prensa de la Presidencia de la República, la agenda de Peña forma parte de la estrategia del Gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer las relaciones con socios internacionales y ampliar los vínculos con actores clave de los sectores empresarial, académico y político.

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El propósito es posicionar a la República Dominicana como uno de los destinos más atractivos para la inversión en la región.

Actividades

La vicepresidenta sostendrá un encuentro con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el que se abordarán oportunidades para fortalecer el intercambio comercial, promover nuevos proyectos de inversión y ampliar la cooperación entre empresas españolas y dominicanas en sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

Peña, quien también preside el Gabinete de Promoción de Inversiones, encabezará estos encuentros tras los resultados obtenidos durante el American Investment Forum 2026, escenario en el que se presentaron las ventajas competitivas del país ante potenciales inversionistas.

Como parte de su agenda, la vicepresidenta también participará en el primer Foro Libertas, un espacio de diálogo que reunirá a líderes de Europa e Iberoamérica para dialogar sobre los principales desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas, el fortalecimiento del Estado de derecho, la protección de los derechos fundamentales y la promoción del bienestar económico como base para el desarrollo de las naciones.

En el foro, Peña compartirá experiencias sobre las políticas públicas implementadas por la República Dominicana para promover el crecimiento económico, la estabilidad institucional y la colaboración entre el Estado y el sector privado como motores del desarrollo.

Asimismo, durante su permanencia en Madrid sostendrá un encuentro con los directivos de la Real Academia Española (RAE), además de reuniones con representantes de los ámbitos político y cultural, con el propósito de consolidar relaciones estratégicas.

En el cumplimiento de su agenda internacional, la vicemandataria estará acompañada por el fundador y presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) y ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó.